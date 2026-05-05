Diputada Vallejo compara a consejeros “caraduras” de IPS con un cáncer terminal

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) valoró los indicios de cambio que plantea el nuevo presidente del IPS, Dr. Isaias Fretes, pero remarcó que poco podrá hacer debido a la permanencia de los consejeros “caradura” que siguen aferrados pese al pedido de que pongan sus cargos a disposición, que son una enfermedad terminal para la previsional.

“Al Dr. Fretes se le da la cabeza (presidencia), pero sigue con el mismo cuerpo (consejo de administración) que está con un cáncer terminal. Porque está enfermo”, dijo Vallejo, remarcando que “ese consejo que hoy le acompaña al Dr. Fretes es ese consejo cómplice de todo lo que ocurre o ocurrió en el IPS”.

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La misma recordó que, justamente una semana antes de la salida del cuestionado expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez había promovido un proyecto de declaración instando al presidente de la República, Santiago Peña a barrer no solo con Brítez, sino con todo el consejo de administración del IPS.

Sin embargo, solo Brítez se fue (presuntamente obligado a renunciar), y el único que por dignidad renunció fue el exrepresentante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gustavo González Maffiodo.

Los que siguen inmutables pese a la catastrófica gestión de la que fueron cómplices son: Bettina Albertini (representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Víctor Insfrán (representante de los trabajadores aportantes), José Jara (representante de los jubilados y pensionados) y José Emilio Argaña (representante de los empleadores) siguen aferrados a sus cargos.

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“Señor presidente Santiago Peña, usted le tiene que dar las herramientas completas al Dr. Fretes para que él pueda tener una excelente gestión, para que pueda reconstruir ese lugar en ruinas. Son unos caraduras señores consejeros que siguen ahí, son caraduras. Como diría el Papa (Francisco), qué mentirosos que son", reclamó Vallejo.

Insistió en que estos consejeros tienen la misma responsabilidad administrativa y penal que Brítez sobre la catastrófica gestión y a modo de ejemplo destacó la denuncia que hizo hoy Fretes en la reunión del Consejo, donde mencionó que se gastaron miles de millones en equipamientos, que finalmente siguen sin funcionar.

“Señor presidente Santiago Peña, por favor, permítale al doctor Fretes que haga bien las cosas. Rodéelo de las personas correctas. IPS necesita. A partir del cambio existe mucha esperanza, pero este señor no puede hacer milagros solo, rodeado de aquellos que avalaron todos los negociados de ese lugar", apeló Vallejo.

Finalmente, dijo esperar que, por fin ahora, con Fretes al frente, el IPS se digne a responder los pedidos de informes del Congreso, que en la gestión de Brítez fueron todos al muere.