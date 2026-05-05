Itacuá: plantean asamblea ribereña para reclamar ruta de todo tiempo

Mediante un comunicado algunos habitantes del distrito de Itacuá, ubicado a unos 150 kilómetros al norte de la capital del primer departamento de Concepción, mencionaron “es hora de despertarnos”, refiriéndose al estado calamitoso del camino cada vez que llueve en esa zona. Los pobladores están semiaislados.

Ante esta situación plantean realizar una asamblea ribereña, cuya fecha y lugar no se ha definido y convocarán a los vecinos de Guyratî, Puerto Fonciere e Itacuá, quienes son los principales afectados.

El camino también es utilizado por pobladores de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, quienes deben cruzar el río Paraguay hasta Itacuá y de ahí vía terrestre hasta la ruta PY22, que a pesar de los baches está pavimentada.

Actualmente vehículos 4x4 pueden entrar y salir a Itacuá, no así los de menor porte y camiones, debido a que la ruta está anegada. Los vehículos de mayor porte son los encargados de transportar cal, de Itacuá hasta a otros puntos del país. El trabajo en las calerías es la principal fuente de trabajo de este distrito del primer departamento.

Los rodados que generalmente llevan alimentos y que proveen a los comercios de la zona, no están pudiendo llegar por la inundación del tramo de 30 kilómetros. Los alimentos están siendo llevados en los vehículos de los pobladores que pueden transitar por la vía.

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También algunos barcos de carga y pasajeros llegan al puerto de Itacuá, con eso se esta evitando el desabastecimiento de los alimentos.

Según los habitantes de la zona afectada, se precisan dos puentes para poder evitar los sitios donde el agua sobrepasa el nivel de la ruta. También mencionaron que es urgente que se pueda pavimentar el tramo de 30 kilómetros.

El comunicado

“Vecinos y vecinas: Es hora de despertarnos. Ya no podemos seguir callando mientras el camino Alegre - Itacuá se está fundiendo”, inicia el escrito.

En otra parte del comunicada afirman este camino no es un lujo: “es la única vía que conecta a nuestras comunidades ribereñas. Por acá pasan los macateros llevando el sustento diario, los ganaderos con su producción, los docentes que van a formar a nuestros hijos, los obreros que salen a trabajar, y el personal de salud que traslada enfermos en emergencias". Agrega que cada pozo, cada tramo intransitable, pone en riesgo vidas, trabajo y futuro.

Exigen a las autoridades de turno, que asuman su responsabilidad y ejecuten de inmediato la reparación integral del camino. "El abandono ya duró demasiado”, lamentan los pobladores.

“Por eso, invitamos al pueblo de Itacuá a levantarse y reclamar unidos. No con violencia, sino con la fuerza de la razón y del derecho que tenemos a un camino digno y seguro. El silencio nos condena. La organización nos libera. ¡ltacuá de pie por un camino digno!”, finaliza el comunicado.