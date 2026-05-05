La “solución” de la ministra de Salud a las USF abandonadas: que la comunidad se “empodere”

Mientras en localidades del interior del país se denuncia el total abandono de las Unidades de Salud Familiar (USF), en Lambaré hoy se inauguran tres nuevas.

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La ministra María Teresa Barán señaló que con esto van a cubrir la atención de más de 15.000 usuarios en los alrededores. Sostuvo que se busca que la comunidad tenga mejor acceso a servicios básicos en su barrio, pero que el objetivo es sobre todo preventivo, por lo cual solo operan de 7:00 a 15:00.

Resaltó que estas USF forman parte de una estrategia que busca “que la comunidad esté sana” y los cuadros complicados siempre deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad.

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USF abandonadas

Con respecto a las denuncias de unidades que están descuidadas, en mal estado y que son invadidas por “rateros”, la ministra dijo que justamente una de las que hoy se inauguran tuvo ese problema. Dijo al respecto que creen que luego de la inauguración la comunidad podrá “empoderarse”.

“Cuando hablamos de salud pública, todos tenemos responsabilidad, y tenemos que poner nuestro granito de arena. Acá hay una comunidad que presionó para esto y esperamos que la comunidad se pueda empoderar y puedan trabajar juntos a través de la Comisión de Salud”, declaró para ABC TV la ministra de Salud.

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