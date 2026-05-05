Papá de Tobías, el niño arrastrado por el raudal, se encadena en la Fiscalía

A casi tres meses del trágico fallecimiento de Tobías Ariel Suárez, su padre llegó este martes hasta el laboratorio forense del Ministerio Público y decidió encadenarse frente a la institución como medida de presión ante la falta de avances en la investigación.

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El pequeño de 12 años desapareció el pasado 12 de febrero y fue encontrado casi una semana después en el arroyo Tayuasapé, correspondiente al barrio San Blas de San Lorenzo. Fue arrastrado por el raudal en una zona de obras abandonadas.

Su papá esta mañana inició la medida de protesta para reclamar la entrega de los resultados de la pericia forense, que —según afirma— debían estar listos en un plazo de un mes. Sin embargo, ya pasaron más de dos meses sin respuestas concretas por parte de las autoridades.

“Para que estas personas puedan asumir su responsabilidad, su culpabilidad, porque son unos asesinos. Dejan obras interminadas. Hoy me tocó a mí, le tocó a mi hijo”, expresó.

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Reclamo por falta de avances

Suárez cuestionó duramente la inacción del Ministerio Público y aseguró que, sin presión ciudadana, el caso no avanzará. “Si no nos movilizamos nosotros mismos como personas civiles, no van a hacer su trabajo como deberían”, manifestó.

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También denunció que ninguna autoridad de la institución se comunicó directamente con él en todo este tiempo. “Estamos tres meses y esto es una burla”, sostuvo.

Insistió en que su única exigencia es justicia para su hijo y que los responsables enfrenten las consecuencias. “Solo pido justicia y que estos responsables paguen lo que tienen que pagar”, afirmó.

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“Muerto en vida”

En otro momento, el padre de Tobías describió el impacto emocional que atraviesa desde la pérdida. “En mi día a día soy un muerto en vida. Hoy quiero que mi hijo descanse en paz”, expresó.

Suárez aseguró que permanecerá encadenado en el lugar hasta recibir una respuesta concreta por parte de la Fiscalía. Está acompañado por miembros de su familia, quienes también exigen avances en la causa.