San Lorenzo: investigación de la muerte de Tobías Suárez sigue sin avances a dos meses del hecho

Pasaron dos meses del suceso que derivó en la muerte de Tobías Suárez, el niño que fue succionado por una boca de alcantarillado pluvial en el barrio Tayuasapé de San Lorenzo. Pese a los reiterados reclamos ciudadanos, la investigación fiscal sigue sin avances concretos que permitan encaminar una posible imputación.

Lea más: Niño desaparece en San Lorenzo: habría sido arrastrado por raudal

A través de redes sociales, ciudadanos insistieron en la necesidad de una investigación exhaustiva; sin embargo, hasta la fecha el Ministerio Público no ha reportado progresos relevantes en la causa.

Lea más: Video: se advirtió al intendente en 2025 sobre raudal y hoy un niño es víctima

Peritaje técnico

El fiscal Ever García, a cargo de la investigación, señaló que la Municipalidad de San Lorenzo ya remitió varios documentos requeridos, aunque indicó que aún se encuentra a la espera de los resultados del peritaje técnico de la zona donde falleció Tobías. “La Municipalidad remitió todos los documentos, pero sigo esperando los resultados del peritaje”, expresó.

Lea más: Se reanuda la búsqueda de Tobías en San Lorenzo: no hay pistas a 24 horas de su desaparición

Por su parte, los concejales opositores Nicolás Verón (independiente) e Isaac Rojas (PLRA) cuestionaron la falta de resultados y decisiones adoptadas en el seno de la Junta Municipal tras el hecho.

Lea más: Niño arrastrado por raudal: intendente de San Lorenzo niega negligencia

Verón recordó que, días después del suceso, la Junta Municipal aprobó solicitar la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) para investigar lo ocurrido. No obstante, indicó que una semana después el intendente Felipe Salomón (ANR-HC) remitió una nota que fue acompañada por varios ediles, con lo cual se dejó sin efecto la participación de la Contraloría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión de la junta tuvo como efecto que la investigación quedara únicamente en el ámbito fiscal, sin que la Municipalidad aplicara alguna sanción administrativa a la firma contratada. “Se había aprobado que la Contraloría investigue, pero luego se retrocedió y se dejó todo en manos de la fiscalía a pedido del intendente”, cuestionó.

Lea más: “Hemos entregado toda la documentación y estamos a disposición de la Justicia”, asegura intendente de San Lorenzo

A su turno, Rojas no descartó que la decisión haya respondido a intereses particulares. “No dudo de que, por tratarse de una empresa amiga, se decidió rápidamente excluir a la Contraloría. Es llamativo que primero se solicite su intervención y luego se deje sin efecto”, sostuvo.

Lea más: Fiscal no descarta imputar por homicidio culposo en caso Tobías

La obra en cuestión, cuyo costo asciende a G. 8.321.333.294, está a cargo de la firma Constructora Pereira Thalmann S.R.L. y actualmente continúa en ejecución sobre la calle 1.º de Mayo y otras arterias aledañas, donde prosiguen los trabajos.