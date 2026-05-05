Plantean nuevo límite de edad para atención pediátrica en hospitales

La propuesta titulada “De transición programada y especializada de la salud pediátrica y de la adolescencia” busca reformar el modelo de atención vigente, estableciendo los 14 años como la edad máxima para la permanencia de un paciente en el sistema pediátrico general.

La exposición de motivos del proyecto sostiene que la extensión actual de la pediatría hasta los 18 años es ambigua y genera consecuencias negativas en dos frentes:

Saturación del sistema: al incluir a adolescentes de casi 18 años, se restringen los turnos y recursos para neonatos e infantes que requieren atención especializada por patologías propias de la primera infancia.

Barrera psicológica: el documento advierte sobre la infantilización del joven. Se argumenta que pacientes de 15 o 16 años suelen sentirse fuera de lugar en salas de espera diseñadas para niños, lo que desincentiva los controles preventivos y el seguimiento de tratamientos.

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Un enfoque médico diferenciado

La normativa propone que, al cumplir los 15 años, los pacientes sean derivados de forma programada a especialistas en adolescencia o a médicos de familia. Según los proyectistas, el perfil metabólico y el eje hormonal del adolescente en pubertad avanzada se asemeja más al de un adulto joven que al de un niño.

Este cambio de enfoque permitiría abordar con mayor especificidad áreas críticas para esta franja etaria, tales como son la salud mental y emocional, la prevención de adicciones y la salud reproductiva.

El proyecto establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será la autoridad de aplicación, rigiendo tanto para el sector público como para el privado.

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Entre sus puntos clave, dispone la creación de protocolos de transferencia obligatorios para asegurar que el historial clínico acompañe al paciente y que este comience a asumir responsabilidad sobre su propia salud.

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No obstante, el texto contempla excepciones fundamentales para garantizar el derecho a la salud:

Enfermedades crónicas complejas: se permitirá la continuidad con el pediatra hasta los 18 años si el caso lo requiere.

Zonas remotas: flexibilidad en Unidades de Salud Familiar donde el acceso a especialistas sea limitado.

Urgencias: ningún centro asistencial podrá negar atención a un paciente basándose estrictamente en criterios de edad en situaciones de emergencia.

Tras su ingreso formal, la iniciativa será derivada a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su análisis técnico. De obtener dictámenes favorables, el proyecto será debatido en el pleno para su media sanción.