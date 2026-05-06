Adultos mayores acampados por pensión: manifestante tuvo que ser llevado a hospital

A través de un comunicado, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informó que uno de los manifestantes apostados frente a la institución refirió intensos dolores abdominales, por lo que se convocó al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Sin embargo, según la comunicación institucional, un grupo de personas minimizó el hecho, no brindó información requerida por los paramédicos y dificultó el trabajo de los mismos. Finalmente, por insistencia del propio afectado, se pudo concretar la atención y posterior derivación al Hospital General de San Lorenzo (Calle’i) para una mejor evaluación.

“Desde el MDS, se insta a los manifestantes a deponer actitudes que ponen en riesgo la salud de las personas adultas mayores, e incluso, de personas que no siendo adultos mayores pueden requerir servicios médicos de urgencia”, expresa parte de la nota publicada por el ente estatal.

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Carpa de la resistencia frente al MDS

Un grupo de adultos mayores se concentra desde hace semanas frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), reclamando la inclusión al Programa de Pensión Universal que, por ley, debe ser acreditado de forma automática a todos las personas mayores de 65 años que cumplan con las condiciones.

Sin embargo, la inclusión de los abuelos se está realizando de forma paulatina y por tandas de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

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Según datos oficiales, a finales de abril se concretó la inclusión de 11.000 mil nuevos beneficiarios nacidos entre diciembre de 1957 y abril de 1958, en el marco del proceso de universalización del programa establecido por la nueva ley.

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