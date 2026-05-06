Amenazas de tiroteo: MEC revisará protocolo de seguridad en las escuelas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio del Interior abrieron esta mañana una mesa de trabajo para analizar las amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país. Los ministros de Educación, Luis Ramírez, y del Interior, Enrique Riera, lideraron la iniciativa.

Este lunes 4 de abril, autoridades de la Escuela Básica N° 1933 Santa Rita, ubicada en la ciudad homónima, al sur de Alto Paraná, hallaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios, con la frase “Mañana va ver tiroteo. Les estamos viendo” (sic). Según el reporte policial, no se identificó a los autores o responsables del escrito, pero intervino el jefe de la Comisaría 18, comisario principal Darío Aquino, y se comunicó al fiscal de Turno, Edgar Benítez.

Estas advertencias comenzaron a nivel nacional mediados de abril y hasta la fecha, ya se registran más de 75 casos. Si bien la mayoría se dieron en Asunción y el departamento Central, hay situaciones en todo el territorio, según indicaron las autoridades.

Sonia Escauriza, directora general de Protección de la Niñez del MEC, explicó que el Ministerio del Interior coincide con la versión de la entidad educativa sobre el origen de este tipo de hechos. En la región, las advertencias de tiroteo en escuelas arrancaron en Argentina y Chile, como un desafío que surgió en redes sociales como Tiktok.

¿Qué plantean el MEC y el Ministerio del Interior ante amenazas de tiroteo?

Escauriza explicó que entre las medidas que aplicarán tras reunirse con técnicos y autoridades de la cartera policial, revisarán y actualizarán el protocolo de seguridad en las escuelas, establecido a través de la resolución N° 183/23, firmada por el anterior titular del MEC, Nicolás Zárate.

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“Buscamos dar un mensaje claro a la familia. Estamos trabajando para prevenir y evitar estos casos y además, para que se tome consciencia, por ejemplo, de que los alumnos que son mayores de 14 años ya pueden ser procesados por estos casos. Les puede cambiar la vida”, explicó la funcionaria del MEC.

Además, reiteró que desde la cartera plantean que las familias se acerquen más a las escuelas. También insisten en que las normas de convivencia en las instituciones sean más claras con respecto a este tipo de amenazas. “Que la comunidad sea consciente de que existen faltas graves y faltas gravísimas para los estudiantes, que puede tener graves consecuencias”, afirmó.

Ministerio del Interior pide que profesores controlen a estudiantes

El Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, quien también fue ministro de Educación (2016-2018), sugirió que los docentes sean los brazos de control ante las amenazas de seguridad en los centros educativos.

“La Policía pide que dentro del protocolo se establezca que el docente se involucre más en los sucesos; quién ingresa o sale, por ejemplo, para tratar de llegar más a los responsables de estas amenazas”, dijo Escauriza.

El protocolo de seguridad será revisado próximamente, ya que la mesa de trabajo incluirá a otras entidades, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se encargarán más de la parte socioemocional de los estudiantes.