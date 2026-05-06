Avelino Martínez: este es el primer tramo cerrado

El ingeniero Alejandro Bordón, director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, resaltó que esta mañana se está trabajando en un tramo de 400 metros, pero el bloqueo de Avelino Martínez se da en un trayecto de casi un kilómetro debido a los desvíos disponibles.

Los encargados de la obra se encuentran realizando las primeras aperturas de zanjas para la instalación de las alcantarillas. “Ya se está haciendo la demolición del pavimento en zonas de descargas para empazar la colocación de tubos”, detalló.

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El representante del MOPC resaltó que se realizarán evaluaciones durante todo el tiempo que dure la obra, para verificar si es necesario replanter el plan de desvíos. Se realizarán bloqueos de media calzada, de toda la avenida y también de manera intermitente, de acuerdo a las necesidades, detalló en ABC TV esta mañana.

Calles alternativas en zona de obras

Además, aseguró que las calles alternativas habilitadas fueron ayer bacheadas en su totalidad, para garantizar el flujo del tránsito. También se colocaron los carteles que indican los desvíos.

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“Ya estamos notando que hubo una buena socialización del plan de desvíos, porque desde temprano la gente utiliza los caminos alternativos, que aclaramos que van a estar sujetos a constante monitoreo”, manifestó el ingeniero Bordón.

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Además, garantizó que los frentistas podrán ingresar a la zona de obras y que las zanjas abiertas se irán cerrando en un plazo máximo de 48 horas, para que así puedan volver a circular por cada tramo afectado.

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Los plazos y ¿qué harán?

El ingeniero del MOPC resaltó que este primer tramo estará cerrado por 90 días. No obstante, la obra terminará recién en enero del 2028.

Consultado respecto a en qué consisten las obras, detalló que luego de la demolición se colocarán alcantarillas celulares bajo la calzada. “Luego, irán el relleno y un nuevo paquete estructural, que consiste en una subrasante, una base granular y loza de hormigón”, manifestó.

Además, prometió que esas acciones permitrán que la tan cuestionada avenida ya no tenga a futuro problemas como los de hoy. “Esta situación del asaflto, ya no la vamos a tener”, prometió.