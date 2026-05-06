Caso merienda escolar: MP ratifica que exsenador Friedmann debe ir a juicio

Luego de varias suspensiones inició este miércoles la audiencia preliminar para el exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, contra quien la fiscala anticorrupción Silvia González ratificó la acusación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá.

La agente del Ministerio Público también ratificó la acusación contra Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y la Lic. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo (contadora de la empresa Eventos y Servicios SA), por la presunta complicidad en la administración en provecho propio y lavado de dinero; y el exfuncionario de la Gobernación de Guairá Eduardo Domínguez por supuesta complicidad en el lavado de dinero.

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Durante la diligencia realizada ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia las defensas de Silvio Alfaro y Lourdes González plantearon varios incidentes, como nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, exclusión de pruebas y suspensión condicional del procedimiento.

La diligencia proseguirá este jueves, a las 8:30, con la presentación de los incidentes de las defensas de Eduardo Domínguez y Rodolfo Friedman; luego la fiscal Silvia González tendrá que contestar dichos incidentes y, finalmente, el juez Estigarribia debe resolver si eleva a juicio oral la causa o hace lugar a los planteamientos.

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La acusación presentada el 20 de junio de 2023 por parte del fiscal adjunto Roberto Zacarías, quien rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo planteado inicialmente por la fiscal Victoria Acuña (actualmente jubilada), es por las irregularidades en la compra de merienda escolar cuando estuvo como gobernador del cuarto departamento.

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Esquema delictivo para merienda escolar, según MP

El Ministerio Público (MP) resalta en la acusación que Rodolfo Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.

Según la hipótesis fiscal, mediante ese esquema montado por Friedmann se posibilitó a través del uso de esa persona jurídica (ESSA) el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación de Guairá con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma.

“El exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro sería quien controlaba y dirigía la firma Eventos y Servicios SA, que fue beneficiada con la adjudicación para la provisión de merienda escolar a instituciones educativas del Guairá”, de acuerdo con el Ministerio Público.

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En abril de 2022, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional para todos los procesados. En abril de este año se reabrió la causa y la fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo, pero el juez José Agustín Delmás se opuso al blanqueo.

Sobreseimiento para esposa de Friedmann

En atención al pedido del fiscal adjunto Roberto Zacarías, ratificado en audiencia por la agente Silvia González; el 16 de diciembre de 2025 el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa del exsenador Rodolfo Max Friedmann Alfaro, el proceso por supuesto lavado de dinero en el caso “merienda escolar” en la Gobernación de Guairá.

En junio de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) presentó acusación contra Marly Figueredo, por presunto lavado de dinero. Junto a ella fueron acusados también Rodolfo Friedman y otros encausados por el supuesto desvío de fondos de la merienda escolar.

Sin embargo en la primera audiencia preliminar de la causa, realizada el 27 de mayo de 2023, la entonces fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, argumentando que no existían pruebas para sustentar una acusación y llevar al entonces legislador a juicio oral y público.

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El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición al pedido, remitió el caso a la Fiscalía General del Estado y el fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó la solicitud, presentando acusación y pedido de juicio oral para Rodolfo Friedmann y otros tres acusados. No obstante, en el caso de Marly Figueredo ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo.