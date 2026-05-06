No es la primera vez: edificio ‘Ahorros Paraguayos’ tuvo otro incendio en 2004

Ayer, martes, en horas de la tarde se produjo un incendio de importante magnitud en el edificio ‘Ahorros Paraguayos’, ubicado en el microcentro de Asunción, que fue eventualmente controlado por bomberos tras la evacuación de más de 60 personas, sin que se registren víctimas fatales.

Pero el de ayer no es el primer siniestro que se registra en ese antiguo edificio corporativo de la zona céntrica de la capital.

La mañana del sábado 4 de septiembre de 2004, alrededor de las 7:30, un encargado del estacionamiento ubicado en el subsuelo del edificio ‘Ahorros Paraguayos’ se percató de que salía humo de una oficina ubicada en el tercer nivel del subsuelo de la edificación y contactó con la Policía.

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El encargado, identificado como Ricardo Saldívar, corroboró que había llamas en la oficina, que funcionaba como depósito de archivos.

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Las llamas se propagaron y afectaron directamente a una camioneta que estaba estacionada cerca de la oficina, mientras que el humo se propagó rápidamente por el edificio.

La situación obligó a la evacuación de los residentes de los apartamentos, que entonces estaban en el piso 10 y más altos del edificio, que tiene un total de 16 pisos.

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Una mujer identificada como Rosa Liz Martínez, entonces de 22 años, quien vivía en el piso 12, fue rescatada por bomberos voluntarios y tuvo que ser trasladada al hospital de Emergencias Médicas (actual Hospital de Trauma) tras haber sufrido intoxicación por inhalación de humo.

Al igual que el siniestro de ayer, el incendio de ‘Ahorros Paraguayos’ de 2004 no causó fatalidades.

Clausurado para mejoras en 2019

Luego del incendio de ayer, representantes de la Municipalidad de Asunción informaron que el edificio tenía una orden de clausura para la implementación de medidas de urgencia que fue emitida en 2019 y reiterada en 2020. La Comuna parece desconocer si las mejoras requeridas se realizaron.

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