Ahorros Paraguayos: Comuna exigió mejoras, pero recién tras incendio verificará si se hicieron

Un incendio de importante magnitud se registró ayer en el edificio ‘Ahorros Paraguayos’, ubicado en el microcentro de Asunción, que fue eventualmente controlado por bomberos tras la evacuación de más de 60 personas, sin que se registren víctimas fatales.

Representantes de la Municipalidad de Asunción confirmaron ayer que el edificio de 16 pisos, que suele albergar a unas 300 personas, no debía estar funcionando debido a que tenía una orden de implementación de medidas de urgencia que fue emitida en 2019 y reiterada en 2020.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Ivo Brun, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, explicó que la emisión de una orden de medidas de urgencia implica que un edificio debe ser clausurado hasta que las medidas demandadas por la Comuna sean implementadas.

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En la última inspección realizada al edificio ‘Ahorros Paraguayos’ por la Municipalidad, en 2020, los sistemas de detección de humo y calor del edificio presentaban fallas de funcionamiento o falta de mantenimiento. También se señaló la necesidad de reemplazar cableado y cajas de fusibles, y mejorar los sistemas de iluminación.

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¿Por qué siguió operando el edificio?

Brun afirmó que funcionarios municipales y bomberos seguirán trabajando hoy para determinar las causas del incendio de ayer y dijo que, en paralelo, la dirección de Obras Particulares de la Municipalidad analizará “qué pasó con el mandato municipal” de medidas de urgencia.

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El edificio ‘Ahorros Paraguayos’ funciona bajo un sistema de copropiedad y alberga oficinas corporativas y estatales.

Tanto ayer como hoy, Brun dijo a medios de comunicación desconocer quiénes son los actuales administradores del edificio. Tampoco supo explicar por qué aparentemente no se realizaron nuevas inspecciones al edificio, que deberían ser anuales, para determinar si las medidas de urgencia exigidas por la Comuna se implementaron.

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“Cómo siguió operando este edificio es lo que vamos a determinar” con el equipo jurídico de la Municipalidad, declaró.

“Inventario” de edificios en mal estado

El representante municipal comentó que su dirección está en proceso de “hacer inventario de la cantidad de edificios que no se encuentran en condiciones” en la capital y agregó que muchas edificaciones están actualmente en “proceso de adecuaciones” tras ser inspeccionadas.

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“Muchos edificios no están en condiciones favorables, están para procesos de intervenciones y medidas de urgencia”, subrayó.