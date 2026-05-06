Villarrica despliega intensa agenda cultural en mayo, con homenajes, arte y tradición

Villarrica, “Cuna de la cultura”, prepara un mes de mayo cargado de propuestas culturales y conmemorativas que abarcan múltiples disciplinas y espacios.

El programa se inicia en la primera quincena con homenajes a destacadas figuras de la cultura guaireña, entre ellas el maestro Modesto Escobar, cuyo reconocimiento se llevará a cabo este jueves en el edificio histórico de la Universidad Católica.

De igual manera, el viernes a las 09:00 se realizará un acto de homenaje al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero en el Museo Maestro Fermín López, donde se resaltará su influencia en la literatura paraguaya y su estrecha vinculación con la identidad cultural de Villarrica.

En paralelo, el Día del Adulto Mayor será celebrado con una jornada especial en el salón auditorio de la Coopeduc Ltda., donde se desarrollarán actividades orientadas al reconocimiento, integración y valorización de este sector de la sociedad.

Otra de las propuestas destacadas de la primera quincena es el concierto de piano y poesía en homenaje a las madres, que tendrá lugar el lunes 11 en el edificio Sagrado Corazón de Jesús, combinando expresiones artísticas para rendir tributo a la figura más representativa del núcleo familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el punto culminante de toda la agenda cultural será el 14 de mayo, fecha en que se llevarán a cabo los actos centrales en conmemoración de las fiestas patrias.

Ese día, las actividades se iniciarán a tempranas horas con la formación de autoridades y abanderados en la explanada de la Catedral de Villarrica, seguida del tradicional Tedeum, un acto patriótico, y posteriormente el esperado Desfile Cívico, Estudiantil, Militar y Policial sobre la calle General Díaz.

Al día siguiente, el 15 de mayo, las celebraciones continuarán con la tradicional ofrenda a la madre frente a la estatua alegórica ubicada en el Bulevar Bicentenario.

Lea más: Refacción del Teatro Municipal de Villarrica entra en etapa final y preparan zarzuela para su reapertura

Ya en la segunda quincena, la agenda se orienta con mayor énfasis hacia actividades culturales, educativas y artísticas, ampliando la oferta para públicos de todas las edades.

Entre ellas se destaca, el sábado 16, la instalación de una biblioteca callejera en la Plaza de los Héroes, acompañada de un homenaje por los 150 años del nacimiento del destacado pedagogo Ramón Indalecio Cardozo.

En el ámbito musical, la Orquesta Filarmónica Guaraní ofrecerá una gala especial en el edificio Sagrado Corazón de Jesús el domingo 17, brindando al público una experiencia artística de alto nivel con un repertorio seleccionado.

Asimismo, el Día del Museo será celebrado el lunes 18 con actividades especiales en el Museo Maestro Fermín López, promoviendo el valor del patrimonio histórico y fomentando la participación de estudiantes y visitantes en espacios culturales. El 20 de mayo se desarrollarán actos conmemorativos por el Día del Himno Nacional en la Plaza de los Héroes.

En esa misma jornada, se realizará la inauguración del Torneo Interbarrios y Compañías en el estadio Ykua Pytã, integrando también el deporte como parte de la agenda social del mes.

Lea más: Circuito de Fe sobre ruedas: Ciclistas recorrieron siete iglesias de Villarrica por Viernes Santo

La programación incluye, además, la presentación del libro “Ramón Indalecio Cardozo”, de la autora Silvia Núñez, que tendrá lugar el miércoles 22 en el espacio cultural El Porvenir Guaireño, aportando al debate y la difusión del pensamiento educativo.

Las celebraciones religiosas también ocupan un lugar central con la fiesta patronal de Villarrica en honor al Espíritu Santo en el parque Manuel Ortiz Guerrero, así como la Misa de Pentecostés en la Catedral, eventos que congregan a numerosos fieles cada año y se realizan el domingo 24.

Hacia el cierre del mes, se desarrollará el Concurso de Fotografía “Postales de Villarrica”, acompañado de una exposición pictórica en la Galería Municipal, incentivando la participación artística y la mirada creativa sobre la ciudad.

Finalmente, la agenda culminará con una exhibición de vestuarios alegóricos de Yerutí Acosta en El Porvenir Guaireño, cerrando un mes cargado de actividades que reflejan la riqueza cultural y el dinamismo artístico de Villarrica.