Bancada colorada rechaza ejecución presupuestaria e intendente dice es de “chiquilinada”

La decisión fue tomada mediante el doble voto del presidente de la Junta Municipal, José Oreste Bower Alcaraz (ANR-HC), tras registrarse un empate en dos rondas de votación. Con este mecanismo, la bancada colorada logró rechazar por mayoría simple la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

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Previo al desempate, la bancada liberal integrada por Fabio Daniel Colmán Altamirano, Ruth Eunice Almada García, Patricia Cristaldo Sarabia, Andrés Fernández Benítez, Cristhian Alexis Ávalos Centurión y Juan Manuel Molas Paredes votó por la aprobación de la ejecución presupuestaria.

Por su parte, el bloque colorado que respaldó el rechazo estuvo conformado por Romí Lorena Ruggeri Benítez, Claudio Ignacio Segovia, Arístides Genes Martínez, Diego Emilio Rojas Franco y Fernando Agustín Méreles Villalba.

En conversación con ABC Color, la concejal Romí Lorena Ruggeri, quien también busca el rekutu, señaló que la decisión responde a supuestas irregularidades detectadas durante el análisis de documentos. Entre las observaciones mencionó obras financiadas con recursos de Royalties que continúan en ejecución desde el 2025, incluidas contrataciones plurianuales.

La edil sostuvo además que el juzgamiento corresponde exclusivamente al periodo fiscal 2025 y que durante la verificación se detectaron presuntas inconsistencias en obras de empedrados, construcción de vereda unificada y construcción de puente.

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Tras el rechazo, el expediente vuelve al intendente municipal, quien dispone de 30 días corridos para remitir nuevamente el documento con las aclaraciones correspondientes. La Junta Municipal, integrada por 12 miembros divididos en partes iguales, necesitará ocho votos para levantar un eventual veto.

Chiquilinada e infundada

El intendente Rubén Jacquet manifestó que algunos concejales le comentaron los argumentos utilizados para rechazar la ejecución presupuestaria y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento. “Son cuestiones de chiquilinada, de falta de seriedad, son cosas totalmente infundadas”, expresó.

Jacquet afirmó igualmente que su administración se caracteriza por la transparencia y aseguró que jamás podrán acusarlo de ejecutar obras fantasmas o cometer irregularidades. Añadió que detrás del rechazo existirían motivaciones políticas debido al posicionamiento que mantiene con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Desde el 2001, cuando asumí por primera vez la intendencia, tengo como bandera la transparencia y cuidar mi nombre y el de mi familia; eso es innegociable”, concluyó.

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