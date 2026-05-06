Santa Rosa se encamina a lograr el 100 % de cobertura en vacunación contra el sarampión

La responsable del área del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones, licenciada Lourdes Román, explicó que el cierre de la campaña de vacunación contra el sarampión, impulsada a nivel nacional, está previsto para el sábado 10 de mayo. Actualmente, la cobertura alcanza el 99,5 %, por lo que se espera llegar al 100 % en los próximos días, indicó.

De esa forma, se logrará la protección total contra el sarampión de la población infantil objetivo en Santa Rosa.

Para el último día de campaña se tiene prevista la apertura de todos los vacunatorios del hospital distrital y de la USF del municipio, mencionó Román.

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La profesional destacó que la alta adhesión se debe a la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la inmunización contra el sarampión. A ello se suma el trabajo coordinado de funcionarios del hospital y de las unidades de salud familiar, quienes adaptaron horarios para facilitar el acceso de los padres.

Las acciones estuvieron dirigidas a niños de 1 a 5 años, logrando que más de 1.100 menores queden protegidos contra la enfermedad. Este resultado posiciona al distrito como uno de los de mayor cobertura en la región.

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Inmunización contra la influenza

Al mismo tiempo se desarrolla la campaña “Invierno 2026”, que incluye vacunas contra la influenza para todas las edades a partir de los seis meses de vida, incluidas las embarazadas en cualquier trimestre. También contempla la aplicación contra el neumococo y el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para recién nacidos desde noviembre de 2025 hasta julio del presente año.

Actualmente, esta campaña registra una cobertura del 30 %. Debido a la alta demanda y a la limitada capacidad de almacenamiento, la reposición de dosis se realiza de manera constante a través de la Octava Región Sanitaria, garantizando la continuidad del servicio.

Finalmente, Román resaltó la responsabilidad de la población santarroseña, calificándola como un ejemplo para el departamento. “Alcanzar el 100 % de cobertura no es algo que se logre todos los días. Esto demuestra que cuando la ciudadanía está bien informada, responde de manera positiva”, afirmó.

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