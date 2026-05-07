Caótico inicio de clases presenciales en el CTN, de la mano de Itaipú y del MEC

Itaipú anunció que esta mañana comenzaron en el Colegio Técnico Nacional (CTN) las clases presenciales 2026, luego del excesivo atraso de obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y financiadas por la binacional.

El regreso a las aulas, luego de meses de educación a distancia, se apuró tras varias protestas encaradas por los estudiantes, que denunciaron cómo veían su futuro en riesgo, debido a que el atraso en las reparaciones impedía, por ejemplo, las prácticas en los laboratorios, que consumen el 80% del currículo en las 8 especialidades técnicas.

Según informaron las autoridades, como estaba previsto, la vuelta a la presencialidad es gradual. Por ahora, solo es para los jóvenes del tercer año, mientras que los del primero y segundo curso deberán todavía aguardar hasta que otros bloques terminen de refaccionarse.

“La medida permite que los estudiantes comiencen a utilizar los espacios mientras continúan las tareas de adecuación y equipamiento en la emblemática institución”, indicaron desde Itaipú en un comunicado.

Estudiantes volvieron para acomodar equipos, denuncian familias del CTN

Familias del tercer año realizaron una aclaratoria: Solo algunas especialidades ya comenzaron las clases prácticas a partir de esta mañana. En otros casos, los jóvenes del último curso siguen acomodando equipos de laboratorios y dieron apenas clases teóricas.

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“Algunos cursos están ayudando a colocar los equipos. En realidad van algunos terceros, pero a colaborar”, indicaron los padres.

Según estiman los alumnos, el retorno a la presencialidad, por ejemplo a los laboratorios para el tercer año, se dará en un 100% recién el 18 de mayo.

Según la nota de Itaipú, el director del CTN, Alcides Hoffmeiester, confirmó que 500 matriculados en todas las especialidades del tercer curso volvieron hoy en dos turnos. No obstante, aclaró que los talleres y laboratorios están siendo todavía reacondicionados con materiales previamente almacenados y que nuevos equipamientos aún siguen llegando.

CTN: faltan equipos robados que cuestan hasta G. 20 millones

Las familias también reclaman que durante la obra se robaron varios equipos que son de laboratorios, talleres y la sala de profesores. En muchos casos, los equipos fueron adquiridos por los padres.

“En el caso de Química, hablamos de una campana que cuesta aproximadamente G. 20 millones, es equipo que fue adquirido por padres con sus actividades”, lamentaron. También llevaron cucharas de albañil, muebles, cubiertos y hasta televisores, afirmaron.

Indicaron que se pasan la pelota entre la constructora contratada, Itaipú y el MEC a la hora de devolver estos materiales. El 24 de setiembre del año pasado, la empresa devolvió los insumos que habían sido hurtados, pero solo una parte de los mismos, según insisten los familiares de estudiantes.

Se trata de la Compañía de Construcciones Civiles (CCC), adjudicada por Itaipú por nada menos que US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones) para las remodelaciones del CTN. El representante legal de la firma es Mauricio Javier Cordero Codas.