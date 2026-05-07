Coima en Emboscada: Corte confirma prórroga para finalizar investigación a exfiscal

La apelación general presentada por el exfiscal de Bernardo Elizaur en contra de la prórroga extraordinaria concedida a la fiscal Yeimy Adle, encargada de la investigación de la coima que habría recibido el entonces agente del Ministerio Público en Emboscada; fue declarada inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.

Específicamente el Abg. Raúl Roberto Páez Escobar, en representación de Elizaur, planteó la apelación general en contra del Auto Interlocutorio N° 79 del 27 de marzo de 2026, por el cual el Tribunal de Apelación Penal Especializado, Primera Sala de la Capital, hizo lugar a la prórroga extraordinaria solicitada por la fiscal Yeimy Adle y extendió, del pasado 14 del abril al 14 de octubre próximo, el plazo para presentar requerimiento conclusivo en la investigación por presunta cohecho pasivo agravado (coima).

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La defensa argumentó que la prórroga extraordinaria concedida por el Tribunal de Apelaciones afecta gravemente los derechos fundamentales del exfiscal de Emboscada, vulnerando el debido proceso, pues a su criterio la prórroga fue otorgada en base a motivos meramente administrativos, sin que los miembros de alzada realicen el análisis del cumplimiento de los presupuestos legales objetivos para su procedencia.

Al respecto, la Sala Penal del alto tribunal concluyó que no existe fundamento suficiente para revisar la prórroga extraordinaria concedida por el tribunal de alzada, en atención a que el apelante no dirigió su recurso de manera concreta contra la resolución impugnada ni demostró de qué forma la decisión afecta sus derechos procesales o intereses legítimos.

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Pericia podría entregarse recién en agosto

De acuerdo con lo que señala la resolución del Tribunal de Apelación, el plazo extraordinario es concedido al Ministerio Público porque “se encuentra pendiente de realización” la extracción de datos de los artículos electrónicos incautados del ex fiscal Bernardo Elizaur.

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A esto se suma que, desde el Laboratorio Forense del Ministerio Público que actualmente se encuentra a cargo de la fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia, habían informado de la “imposibilidad de cumplir con la fecha de entrega fijada por el juzgado” en relación al pedido de extracción de datos hecho en octubre de 2025.

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia había otorgado un plazo de 30 días, para que el perito Rafael Barrios entregue su informe. Esto a partir de que haya tomado el caso el 4 de marzo de 2026.

Sin embargo, el mismo perito Barrios había expuesto que “resulta imposible entregar en un plazo menor a 5 meses, que sería en el mes de agosto aproximadamente”. Esta situación a su vez, fue informada por la fiscala adjunta Matilde Moreno a la fiscala adjunta Soledad Machuca, según fuentes judiciales.

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Fiscal de Emboscada cayó tras entrega vigilada de supuesta coima

Bernardo Elizaur Aguirre y la auxiliar fiscal Lilian Florenciano, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada fueron imputados por cohecho pasivo agravado tras un procedimiento de entrega vigilada de G. 7 millones, realizada el 13 de octubre de 2025.

La imputación refiere que la suma incautada fue supuestamente entregada a cambio de que el fiscal solicitara la suspensión condicional del procedimiento para Mauricio Méndez, procesado por supuesta lesión grave. La audiencia preliminar en esta causa estaba fijada para el 14 de octubre del año pasado.

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En diciembre último, el fiscal Elizaur presentó renuncia ante su inminente suspensión y antes de estudiar el pedido de suspensión formulado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia.