¿Cómo detectar el hantavirus?: esto explica Guillermo Sequera

Un brote de hantavirus se registró en el crucero trasatlántico MV Hondius que ya se cobró la vida de tres personas y motivó evacuaciones médicas de emergencia a los hospitales de Sudáfrica y Europa. Ante esto, se activó la alerta de la OMS.

Esto causó preocupación en la zona, ya que el crucero cubre la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde. La enfermedad se transmite a través de los roedores y el contacto con su orina, heces o saliva. En Paraguay, se registran 196 casos confirmados de hantavirus desde 2013 hasta la semana epidemiológica 16 de 2026, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud (DNVS), de los cuales tres casos confirmados corresponden a este año.

El epidemiólogo Guillermo Sequera explicó que el hantavirus no es raro para el Paraguay, además de que la letalidad antes era mucho mayor, considernado que la mitad de los casos detectados moría; sin embargo, la misma disminutó gracias a que los servicios de salud conocen como detectarlo y tratarlo.

“Ya se sospecha hantavirus desde el inicio, entonces, el soporte que se le puede dar a estos casos, derivar a Asunción si necesitan terapia intensiva, ya no se duda y la letalidad es mucho menor de lo que era antes”, precisó.

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Casos de hantavirus en Paraguay: ¿cómo detectarlos?

Agregó que los casos que se registran en Paraguay se concentran en el Chaco, principalmente en el departamento de Boquerón, así como lo que se registran en Concepción.

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Explicó que el mismo se transmite a través de la especie calomis, la cual suele merodear los galpones donde están los silos, o las estancias en el Chaco, donde el clima es más seco muchas veces, sobre todo en invierno, y tras defecar u orinar, estas heces y orina se secan, lo que generan un efecto aerosol que transmite la enfermedad.

“Uno puede entrar a limpiar eso y lo limpia sin tapaboca, generalmente en los periodos donde hay muy poca humedad, donde llueve poco, donde está más seco el ambiente, que generalmente es el invierno, el Chaco es bastante seco, ahí al levantar generalmente a limpiar estos galpones, al barrer, sin humedecer previamente, se levantan estos aerosoles que están en las defecaciones de los animales o en el pipí, en la orina, y ahí aspiramos, esos son los casos que se dan principalmente en hombres trabajadores”, indicó.

Explicó que estos son los casos que empiezan con síntomas respiratorio, que al principio parecen muy inespecíficos, ya que los síntomas son dolor de cabeza y luego el problema respiratorio principal, muy relacionado a un cuadro pulmonar de insuficiencia importante.

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Hantavirus de las Américas

Aclaró que el hantavirus de las Américas es muy distinto al hantavirus que se conoce en Asia, ya que tomó el nombre de un río en Corea del Sur, de donde es originario y cuyo cuadro principal es más un síndrome hemorrágico y renal, totalmente diferente al ahora registrado.

Recordó que la enfermedad es endémica en las Américas, principalmente en Argentina, donde se reportó incluso un brote importante en Chubut en el 2019, como también en Chile, en Bolivia, en Brasil y en casi todos los países de Sudamérica. También existen algunos casos en América Central y en en la zona de Missisipi en Estados Unidos.

Agregó que los casos que se registran ya son los graves, pero que podrían haber más casos que no se registran, ya que muchos son leves, por lo que no se notifican, ya que muchas veces ni siquiera van al médico.

“Si hacemos una encuesta serológica en el Chaco, la zona ahí en Neuland, o en la zona de Boquerón, la respuesta inmunitaria a las personas que tienen contacto con el hantavirus, vamos a encontrar de que muchísima gente tuvo y no se enteró. En Argentina hay reportes, en Chile hay reportes de prevalencia en los pueblitos que son endémicos, que el 30%, 40% de la población tuvo contacto con ese virus”, precisó.

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Zona endémica de hantavirus

Contó que cualquier síntoma no va a ser pensado en hantavirus, por eso es importante determinar otras condiciones, como la zona geográfica, por lo que consideró que con la construcción de la ruta bioceanica, una vez que culmine, esta zona sería cada vez más poblada, habría más movimiento comercial, por lo que se podrían registrar más casos.

“Empieza muy especificado con fiebre, dolores de cabeza, tal vez un poquito de náuseas, debilidad general, y a partir de ahí como juka’a, falta aire, sigue la la fiebre, deshidratación, ahí generalmente se hospitalizan y hasta ahí puede ser cualquier cosa. Mucho depende de que el médico que esté ahí enfrente pregunte de dónde viene, qué hace, no tanto por los síntomas, sino pensar epidemiológicamente”, señaló.