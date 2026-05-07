Dinatran advierte sobre intento de fraude con mensajes de texto falsos

Hoy, la Dinatran dio a conocer la detección de una campaña de fraude digital, ya que según un comunicado, se han identificado mensajes de texto (SMS) falsos que simulan ser parte de la institución.

Al respecto, detallan que estos mensajes son enviados desde números cortos, que informan maliciosamente sobre supuestas “infracciones de tránsito pendientes de pago”.

Asimismo, el engaño se da mediante un enlace falso -dinatranh.lol/py- que tendría como objetivo principal capturar datos personales de los usuarios.

Por el caso, la Dinatran aseguró que esa supuesta página web no es oficial y también recordó que los sitios del Gobierno finalizan siempre con la extensión “.gov.py”.

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¿Qué hacer si recibo el mensaje?

Ante esta situación, las autoridades instan a la población a no hacer clic en el enlace, evitar proporcionar cualquier tipo de información sensible y también proceder a la eliminación inmediata del mensaje.

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Otro punto a tener en cuenta es que la Dinatran no realiza notificaciones vía SMS para el cobro de multas ni solicita el ingreso a enlaces externos para realizar gestiones de pago.

Finalmente, los canales oficiales de la Dinatran son:

Sitio web: www.dinatran.gov.py

WhatsApp: 0962 352 235

Línea baja: 021 582 145

Redes sociales: @dinatranpy

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