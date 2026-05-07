Paraguay se adhiere a los acuerdos Artemis de la NASA y EE.UU. festeja

Paraguay oficializó este jueves su ingreso a los Acuerdos de Artemis. Con esta firma, el país se compromete formalmente ante la comunidad internacional a participar de la exploración del espacio ultraterrestre de manera responsable, sostenible y, sobre todo, con fines pacíficos.

La ceremonia tuvo lugar en Asunción y contó con la presencia del Ministro Presidente de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), Osvaldo Almirón Riveros, quien firmó el documento en representación del Estado paraguayo.

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Paraguay se suma así a un grupo de 67 naciones que decidieron respaldar los principios establecidos originalmente en 2020 por los Estados Unidos y otros siete países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió una felicitación a través de sus redes sociales.

Desde la Embajada de EE. UU. en Paraguay, Aaron Pratt, presenció el acto y compartió el mensaje de bienvenida del Administrador de la NASA, Jared Isacman. Pratt subrayó que este paso no es un hecho aislado, sino la evolución natural de una relación sólida en materia de ciencia y tecnología.

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Más colaboración bilateral

Actualmente, Estados Unidos y Paraguay colaboran estrechamente en áreas críticas como la ciberseguridad, la infraestructura digital y el intercambio entre centros de investigación.

“La firma de los Acuerdos Artemis extiende nuestra alianza estratégica a la exploración del espacio”, señalaron desde la Embajada de Estados Unidos.

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Esto abre puertas para que investigadores y técnicos paraguayos tengan un marco de cooperación directa con la NASA y otras agencias espaciales del mundo.

¿Qué son los Acuerdos de Artemis?

Codirigidos por la NASA y el Departamento de Estado de EE. UU., estos acuerdos funcionan como una guía de principios prácticos. Su objetivo es evitar conflictos en el espacio, promover la transparencia en los hallazgos científicos y asegurar que la presencia humana fuera de la Tierra sea beneficiosa para toda la humanidad.

Al adherirse, Paraguay reafirma su postura de que el espacio debe ser un lugar de colaboración y no de disputa.