Santaní: cuestionan confusa señalización de la ruta PY08 en Cruce Tacuara

Las obras de mejoras realizadas en este sector de la ruta PY08, que incluyen el recapado del tramo Cruce Tacuara–Calle 6.000, la construcción y ampliación de la rotonda, además de las señalizaciones, estuvieron a cargo de la empresa constructora Ramón C. Álvarez, representada por Ramón Álvarez.

Numerosos usuarios observaron que los indicadores colocados en los tableros en el Cruce Tacuara–Calle 6.000, con el objetivo de guiar a los conductores para seguir su itinerario, causan confusión. Las flechas apuntan al revés, conforme a la manifestación de los denunciantes.

Los automovilistas explicaron que la señalización colocada en la rotonda causa mucha confusión y pérdida de tiempo, principalmente a quienes no conocen la zona.

Hugo Figueredo, usuario de la ruta, mencionó que ya se consultó a los encargados de la Patrulla Caminera y al jefe del Distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Cabral, si las señalizaciones que se colocaron están en condiciones o si hay que retirar y reemplazar los tableros instalados recientemente. Este les explicó que el reclamo será atendido en la administración central de Asunción.

“Nuevo formato”

Dionisio Fernández, por su parte, indicó que, según las consultas realizadas a un representante de la empresa Ramón Álvarez, este le mencionó que supuestamente los carteles colocados en Cruce Tacuara forman parte de un nuevo formato que se está experimentando en el país.

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“Las flechas diseñadas en los tableros están confundiendo a mucha gente, porque si uno se guía por ellas, lo llevan a una dirección contraria. Por ejemplo, si un conductor viene hacia Coronel Oviedo y quiere entrar a Santaní, la flecha lo lleva hacia la Calle 6.000, y si quiere ir a la Calle 6.000, lo lleva a Santaní. Lo mismo ocurre si queremos dirigirnos hacia el sur sobre la ruta PY08; la señalización te lleva hacia el norte”, explicó Fernández.

Colocación de nuevos tableros

El coordinador de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Hugo Miranda, respondió que el reclamo ya fue presentado a los encargados de la empresa constructora Ramón C. Álvarez para el cambio total de los tableros lo antes posible, con el propósito de solucionar el problema que están causando las señales colocadas.

También tratamos de contactar a algún representante de la empresa Ramón C. Álvarez, pero ningún referente se encontraba en el lugar.