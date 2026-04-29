Vacunación contra el dengue: estas son las nuevas ciudades priorizadas

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), anunció a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la extensión de las zonas priorizadas para la aplicación de la vacuna contra el dengue. La semana pasada, se confirmó la reaparición del serotipo DENV-3 en un viajero proveniente de Brasil, lo que encendió las alarmas debido a la alta proporción de la población que nunca tuvo esta variante en Paraguay.

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La campaña de inmunización que inició en noviembre del 2025, está dirigida específicamente a la población de 6 a 39 años, rango identificado como prioritario para optimizar la protección comunitaria. Según los últimos reportes oficiales del PAI, al cierre de marzo, se habían contabilizado apenas 3.102 dosis aplicadas. Paraguay dispone de 72.200 vacunas.

Dengue: nuevas zonas para la vacunación

A las zonas que ya estaban en campaña, como Asunción, Paraguarí e Itapúa, se suman ahora los siguientes puntos estratégicos por departamento:

Central: Areguá, Ypacaraí, Itauguá, Ñemby, Limpio, Guarambaré, Ypané, Julián Augusto Saldívar, Nueva Italia y San Antonio.

Alto Paraná: Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco.

Caaguazú: Coronel Oviedo y la ciudad de Caaguazú.

Presidente Hayes: Villa Hayes.

Guairá: Villarrica.

Cordillera: Caacupé.

Amambay: Pedro Juan Caballero.

Desde el Ministerio de Salud se insta a todas las personas dentro del rango de edad a acercarse a los vacunatorios con su documento de identidad para recibir esta protección oportuna contra las formas graves del dengue. La aplicación de la dosis es gratuita y, se puede consultar la lista completa y actualizada de los locales habilitados ingresando al portal oficial www.vacunate.gov.py.