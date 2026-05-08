“El cáncer no puede esperar”: ¿Qué resolvió el IPS sobre la falta de medicamentos?

En la última sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), desarrollada ayer jueves, uno de los temas en debate fue la urgencia de los pacientes oncológicos. La frase “el cáncer no espera” resonó en la sala al momento de aprobar adendas y ampliaciones de contratos para medicamentos biológicos y oncológicos.

Ante el riesgo inminente de desabastecimiento, el Consejo de Administración, liderado por Isaías Fretes desde el pasado 22 de abril, tras la renuncia de Jorge Brítez, autorizaron la suscripción de adendas con laboratorios locales para medicamentos oncológicos y biológicos que habían quedado sin stock tras licitaciones desiertas. Asimismo, se dio curso a procesos para la adquisición de medicamentos con stock crítico, cuya cobertura financiera se extenderá hasta el ejercicio fiscal 2026.

El calvario del asegurado en IPS: las carencias más denunciadas

Pese a los anuncios oficiales, la realidad en las farmacias del IPS es de recetas incompletas. Las denuncias ciudadanas apuntan a que el desabastecimiento no solo afecta a las drogas de alto costo, sino también a insumos básicos como la solución salina (suero).

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Basado en las planillas de stock crítico analizadas por el Consejo y los reclamos diarios de los pacientes, estos son los rubros con mayor déficit:

Oncológicos de alta complejidad: Drogas como Pembrolizumab o anticuerpos monoclonales para quimioterapia encabezan la lista de pedidos urgentes. Inmunosupresores: Vitales para evitar el rechazo de órganos en Vitales para evitar el rechazo de órganos en pacientes trasplantados , cuya falta pone en riesgo la vida de forma inmediata. Insumos de Traumatología: Prótesis y elementos de fijación, donde se admitió una ejecución casi nula en contratos vigentes. Insumos básicos de enfermería: Sueros, jeringas y guantes, que frecuentemente deben ser comprados por los familiares para cirugías. Reactivos para laboratorios: Análisis de rutina y perfiles hormonales que se encuentran suspendidos por falta de insumos compatibles con los equipos.

Las autoridades del IPS afirmaron que buscan asegurar el suministro hasta finales de 2027 en algunos rubros, aunque la efectividad de estas decisiones solo se medirá cuando los fármacos vuelvan a estar disponibles en las estanterías de las farmacias institucionales.