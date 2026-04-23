¿Mejorará IPS con el cambio de presidente? Esto dice la asociación de asegurados

La designación de Isaías Fretes al frente del IPS en reemplazo de Jorge Brítez por decisión del gobierno de Santiago Peña se dio tras varios meses de denuncias por parte de los asegurados por una deficiente atención en la previsional.

Falta de medicamentos, varios casos de presunta negligencia médica, uso de los fondos denunciados como irregulares, como el caso de la autoasignación del propio asesor José González para pagar asesorías pese a que ya era director de la asesoría jurídica de la previsional, entre otras, fueron algunas de las denuncias más recurrentes.

Para Julio López, de la Asociación de Asegurados de IPS, esta decisión que tomó el presidente de la República, Santiago Peña, se dio por presión por parte de los asegurados y de la sociedad civil, no así por una cuestión de sensibilidad por parte del mandatario.

“La decisión del presidente no responde a una actitud de sensibilidad social precisamente, sino más bien responde a la enorme presión ejercida por los asegurados, por los jubilados y la ciudadanía toda ante la desastrosa administración de esta este presidente que se está yendo, que constituía como una especie de bomba de tiempo que había que desactivar”, precisó.

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Asegurados toman con desconfianza el cambio

Agregó que el cambio de una persona, si bien crea nuevas esperanzas, no representa precisamente la garantía para un cambio real, porque los graves problemas que sufren los asegurados, la mayoría de ellos tienen carácter estructural.

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“Si no existe una voluntad clara de que el gobierno dé un golpe de timón a su orientación, en realidad estos problemas no serán solucionados. Nosotros creemos que estos cambios estructurales que requiere la previsional tienen directa relación con la orientación propia del Ejecutivo y eso la experiencia nos muestra que hasta el momento no lo ha demostrado”, refirió.

Recordó que siguen confiando en que el nuevo titular de IPS va a garantizar que mejoren las condiciones del fortalecimiento de los gremios de asegurados, de jubilados, a los que se plegaron también los docentes. Además, van a plantear como una medida urgente una audiencia con el nuevo presidente del IPS para discutir la eficiencia y rapidez en los asuntos urgentes que se deben solucionar, como la falta de medicamentos.

“Necesitamos una demostración, una prueba palpable de que se va a solucionar, por ejemplo, el problema de la falta de medicamentos. Necesitamos que haya una predisposición a que se tome en serio la auditoría de los casos de irregularidad. Nos preocupa mucho que se esté manejando de manera irregular la plata de los fondos previsionales, como por ejemplo estos casos del destino de los US$ 27 millones a gastos judiciales. Partimos de la desconfianza hasta que veamos algún cambio positivo”, sentenció.

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Insistió en que Fretes debe enfrentar toda una estructura de corrupción, incluso la orientación cargada de un contenido irregular de parte del propio Ejecutivo que para favorecer a su grupo económico, por lo que el desarrollo de sus primeros días y semanas de gobierno van a ir mostrando si eso es posible.