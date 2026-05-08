Estudian reajuste del salario mínimo: arrancó reunión de Conasam sin presencia del sector empleador

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), integrado por representantes del sector obrero, empresarial y del Gobierno, inició este viernes el análisis del reajuste anual del salario mínimo legal vigente, conforme a lo establecido en la normativa laboral.

La sesión se desarrolla en la sede del Viceministerio de Empleo y, hasta el inicio del encuentro, no se registró la presencia de representantes del sector empleador.

El ajuste debe aplicarse en función de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el último incremento. El año pasado, el reajuste fue de 3,6%, con lo que el salario mínimo quedó fijado en G. 2.899.048.

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Inflación acumulada proyecta aumento cercano al 3%

Según los datos acumulados hasta abril, la inflación desde julio pasado alcanza 2,4%, por lo que el reajuste de este año rondaría el 3%, equivalente a aproximadamente G. 87.000, aunque aún faltan los registros de los próximos meses para definir el porcentaje final.

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Actualmente, sectores sindicales cuestionan el mecanismo de ajuste basado exclusivamente en el IPC y reclaman una modificación del sistema para reflejar el costo real de vida de los trabajadores.

Sector obrero pide cambiar fórmula de reajuste

Mientras los gremios empresariales sostienen que debe respetarse el cálculo basado en la inflación, organizaciones sindicales plantean un incremento del 25% mediante un acuerdo tripartito.

En paralelo, existen proyectos en el Congreso que buscan modificar el método de reajuste del salario mínimo.

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El presidente de la República, Santiago Peña, señaló esta semana que aguardará el informe de Conasam antes de tomar una decisión sobre el reajuste salarial y pidió “administrar la ansiedad” ante los reclamos relacionados con el aumento del sueldo básico.