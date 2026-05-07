ANDE intenta aplacar crisis por decretos tarifarios y anuncia reajustes cada cinco años

En una semana de alta tensión, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, se reunió el martes con los gremios y ayer, miércoles, con la Mesa Directiva de la Cámara Baja. Ante los legisladores, Sosa aseguró que el precio de la energía para industrias de alto consumo tendrá reajustes quinquenales basados en el costo de generación para evitar un perjuicio patrimonial.

El conflicto por los polémicos decretos N° 5860/26 y N° 5861/26 se trasladó ayer al terreno legislativo. Tras una tensa reunión informativa mantenida el pasado martes con la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), entre otros gremios, el presidente de la estatal acudió este miércoles a la Cámara de Diputados para abordar distintos cuestionamientos, entre los que están la amenaza de inconstitucionalidad que pesa sobre las recientes normativas.

Sosa explicó a la prensa, tras su reunión con los líderes de bancada, que la ANDE hará uso de sus atribuciones bajo la Ley N° 966 para establecer condiciones que impidan tarifas estáticas. Según detalló el funcionario, se aplicará un reajuste anual por el IPC de Estados Unidos y una actualización estructural cada cinco años basada en el costo medio de generación. “Definitivamente no vamos a tener una tarifa fija por 15 años”, enfatizó el titular de la estatal al salir del encuentro.

Lea más: Titular de la ANDE niega tarifazo, culpa al calor y promete no alzar tarifa a los usuarios

Por su parte, la Comisión Directiva de la UIA, que fue notificada de estos puntos en la reunión del martes, mantiene una postura cautelosa. El gremio de ingenieros comunicó que se encuentra evaluando lo informado por la presidencia de la institución, especialmente en lo que respecta al decreto N° 5861/26, que sigue en etapa de estudio y cuyos resultados técnicos finales aún no fueron comunicados.

Rentabilidad de la criptominería y fin del “robo”

Consultado sobre la situación de las granjas de criptominería, Sosa defendió la rentabilidad del sector legal, señalando que mientras el costo medio de generación para la ANDE es de US$ 26, estas industrias pagan US$ 44,3 en el nivel de 220 kV. “La diferencia es clara; no se vende por debajo del costo”, sostuvo ante las consultas de la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, aseguró que el Gobierno “venció” al grupo de mineros clandestinos gracias a la elevación de penas a 10 años de cárcel aprobada recientemente. Dijo que la actividad legal generará este año unos 350 millones de dólares para la ANDE, recursos que calificó como “financieramente fundamentales” para sostener el ritmo de inversión en infraestructura, que este año apunta a repetir el récord de US$ 350 millones.

Lea más: Técnicos advierten que tarifas fijadas por decreto son “una asfixia económica” para la ANDE

Respecto a la fluctuación del tipo de cambio, el alto funcionario aclaró que la baja del dólar afecta positivamente a la ANDE, ya que el 70% de sus ingresos se percibe en guaraníes, pero sus compromisos de compra de energía son en la moneda norteamericana. Desestimó cualquier rumor de quiebra, afirmando que la institución no posee deudas vencidas con proveedores, por servicios básicos ni por impuestos.

Generación solar y nuclear

El titular de la ANDE destacó que en los últimos tres años el consumo de energía en Paraguay subió un 50%, un crecimiento que calificó como “único a nivel mundial”. Este escenario acelera el uso del excedente de las binacionales y obliga a buscar nuevas fuentes. En ese contexto, anunció que la próxima semana se reglamentará la Ley N° 7599 para dar paso a proyectos de generación soberana que no dependan de los países vecinos.

El Plan Maestro de Generación al 2043 incluye una fuerte apuesta por la energía solar con bancos de baterías, además de proyectos bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP) por 1.450 MW.

Lea más: Ingenieros de ANDE sostienen que nuevos decretos exponen al sistema a una “expansión descontrolada” y piden su derogación

No obstante, Sosa también mencionó que no se descarta ninguna fuente, incluida la energía nuclear. Recordó que se firmó un convenio con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para iniciar una hoja de ruta técnica que permita pensar en esta tecnología a largo plazo.