Nuevo obispo de Concepción y Amambay dice que trabajará con sacerdotes y laicos

El sexto obispo nombrado en la Diócesis de Concepción y Amambay, presbítero Cristino Ramos González, dijo que los trabajos pastorales en estos dos departamentos son muy similares a los de San Pedro, donde realizó su tarea pastoral durante varios años. Recordó que San Pedro, hasta agosto de 1978, formaba parte del territorio eclesial dependiente de la diócesis de Concepción.

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Expresó que pretende realizar su trabajo muy de cerca con los sacerdotes y los laicos. “El protagonismo de los laicos en la Iglesia es fundamental; se debe hacer de una manera coordinada con los sacerdotes”, expresó el nuevo obispo nombrado este viernes por el papa León XIV.

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Al referirse a cómo tomó el nombramiento hecho por el papa León XIV, aseguró que lo ha hecho desde la fe.

“Lo tomó desde la fe. Nosotros los sacerdotes confiamos en la misión que Dios nos da a través del Espíritu Santo, una misión que Él mismo nos ayuda a cumplir. Lo recibí desde la fe y con mucha humildad”, expresó el religioso.

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Su vocación

En otro momento, el padre Cristino Ramos González recordó que su vocación sacerdotal nació cuando tenía 9 años, al escuchar a un misionero que predicó bajo un árbol. “Nací en Arroyos y Esteros (Cordillera), pero teníamos también una casa en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), donde solíamos venir”, comentó.

“Recuerdo que cuando tenía 9 años, un tío mío me llevó a una capilla ubicada en Santa Rosa del Aguaray. Por el calor salimos y nos quedamos bajo un árbol para escuchar la prédica de un hombre que pensé que era sacerdote, pero fue un misionero”, rememoró.

“Eso me inspiró y cuando mi mamá, años después, me preguntó qué querría estudiar, le dije que quería ser pa’i”, agregó.

Ordenación episcopal

El padre Cristino Ramos González explicó que todavía no tiene la fecha exacta de su ordenación como obispo, pero aseguró que debe ser como máximo en tres meses. “Tiene que ser antes del 8 de agosto y será en la catedral de Concepción”, mencionó.