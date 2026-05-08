Villarrica rindió un emotivo homenaje a Manuel Ortiz Guerrero a 93 años de su fallecimiento

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villarrica y tuvo lugar en el Museo Maestro Fermín López, sitio que alberga una sala temática dedicada íntegramente al célebre escritor guaireño. El espacio cultural conserva diversos artículos personales, documentos y manuscritos originales que pertenecieron al poeta y que forman parte del patrimonio histórico y literario de la ciudad.

Durante la jornada participaron alumnos de varias instituciones educativas, quienes, acompañados de docentes y familiares, se sumaron a las actividades culturales preparadas en memoria de quien es considerado una de las máximas figuras de la literatura paraguaya.

El acto incluyó recitales poéticos, interpretaciones musicales y momentos de reflexión sobre el legado artístico y humano de Manuel Ortiz Guerrero, cuya obra sigue vigente en la identidad cultural paraguaya.

Niños y jóvenes recitaron algunos de los poemas más emblemáticos del autor, mientras músicos locales interpretaron varias guaranias compuestas a partir de sus letras. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo a cargo del estudiante Jesús David Prieto, alumno del quinto grado de la Escuela Básica N° 340 Manuel Ortiz Guerrero.

El niño interpretó el poema “Susana”, obra dedicada a las madres paraguayas y que adquiere especial significado en el mes de mayo. Asimismo, el estudiante ofreció una interpretación de la emblemática pieza “Panambí Vera”, una de las guaranias más representativas del repertorio nacional.

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La música también tuvo un lugar destacado durante el homenaje, con la participación del maestro de guitarra clásica Julio Valdez, quien interpretó varias composiciones tradicionales de la guarania paraguaya.

Durante el acto, referentes culturales resaltaron que la figura del poeta continúa siendo una inspiración para nuevas generaciones de escritores, músicos y artistas nacionales. También recordaron la histórica alianza artística entre Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, colaboración que dio como fruto la guarania paraguaya.

Fruto de esa unión nacieron inmortales guaranias como “India” y “Panambí Vera”, composiciones que con el paso del tiempo se transformaron en verdaderos símbolos de la identidad musical del Paraguay.

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Reseña histórica

Ortiz Guerrero nació el 16 de julio de 1894 en Villarrica, y su vida estuvo marcada desde el inicio por la tragedia, debido a que su madre, Susana Guerrero, falleció durante el parto. Esa melancolía y sensibilidad marcaron profundamente su obra poética, caracterizada por un lenguaje cargado de lirismo tanto en español como en guaraní.

Además de poeta, fue dramaturgo y una de las principales figuras del modernismo literario paraguayo, dejando una producción artística que continúa siendo estudiada y admirada hasta la actualidad.

El escritor falleció el 8 de mayo de 1933, a los 38 años, dejando un legado que trascendió generaciones y consolidándolo como uno de los más grandes exponentes de la cultura paraguaya.