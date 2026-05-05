Intento de feminicidio en San Antonio: atacó a su expareja con martillo y destornillador

Un violento intento de feminicidio se registró el lunes en el barrio San Jorge de San Antonio, donde una mujer fue golpeada en la cabeza y apuñalada por su expareja. La víctima permanece internada en grave estado, mientras que el presunto agresor ya se encuentra detenido.

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El agresor se entregó tras el ataque

Según el comisario Cristhian Garcete, de la Comisaría 63ª Central, el propio sospechoso se presentó en la sede policial alrededor de las 18:50, manifestando que había herido a su pareja con un destornillador.

Tras la confesión, agentes acudieron rápidamente al lugar, donde confirmaron la gravedad del hecho a partir del relato de familiares, quienes indicaron que la mujer también fue atacada con un martillo y recibió al menos dos estocadas en el pecho.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto Vera Leguizamón, de 54 años, quien no cuenta con antecedentes penales.

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Ataque ocurrió tras discusión

De acuerdo con el informe policial, el hombre llegó hasta la vivienda de su expareja —con quien se habría separado hace pocas semanas— y, tras una discusión, la agredió violentamente.

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El propio sospechoso habría señalado que se “puso nervioso”, lo que desencadenó el ataque.

La pareja tenía hijos en común, entre ellos menores de edad, quienes se encontraban en la vivienda al momento del hecho.

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Víctima está en estado crítico

La mujer, identificada como Gladys Mariana Ramos Domínguez, de 40 años, fue trasladada de urgencia al IPS Ingavi, donde permanece internada en estado delicado.

Su hermana, Sara Mabel Benítez, relató que la víctima sufrió hundimiento de cráneo y perforaciones en los pulmones, además de una importante pérdida de sangre.

Indicó que ya fue sometida a una cirugía y que podría requerir nuevas intervenciones debido a la gravedad de las heridas.

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Denuncian amenazas previas

La familiar también aseguró que el agresor venía amenazando a la víctima desde hacía tiempo, exigiéndole retomar la relación.

Según su testimonio, el hombre enviaba mensajes en los que advertía que la mataría a ella y a sus hijos, e incluso que luego se suicidaría.

El día del ataque, habría llegado con objetos preparados, lo que hace presumir una posible premeditación.

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Hijos presenciaron el hecho

Durante el ataque, una de las hijas intentó defender a su madre y también resultó herida.

La víctima pidió a sus hijos que huyeran del lugar mientras era agredida. Fueron vecinos quienes intervinieron, forzaron el acceso a la vivienda y lograron detener momentáneamente al agresor, quien luego se dio a la fuga antes de entregarse.

Intervención fiscal

El caso fue comunicado al fiscal Richard Acosta, de la Fiscalía Zonal de San Antonio, quien dispuso la detención del sospechoso y la remisión de los antecedentes.

El hombre permanece a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.