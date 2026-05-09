Misiones: concejales solicitarán intervención del MTESS por denuncias en Hambre Cero

El concejal departamental Augusto Galeano (PLRA) señaló que el encuentro fue convocado para conocer la posición del gobernador como responsable departamental del programa de alimentación escolar. Indicó que en semanas anteriores no observaban una postura clara de la Gobernación respecto a las denuncias relacionadas con descuentos salariales, horas trabajadas y firmas de contratos en blanco.

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Galeano manifestó además que las denuncias afectan a cocineras y limpiadoras que forman parte del programa Hambre Cero en diferentes instituciones educativas del departamento. Añadió que las inquietudes vienen siendo planteadas desde hace varias semanas por trabajadoras y sectores vinculados al ámbito educativo.

Durante su intervención, Richard Ramírez indicó que su principal responsabilidad, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, es garantizar que no falten las raciones alimentarias y que estas lleguen a las 170 instituciones educativas de Misiones. En relación con los contratos laborales entre las trabajadoras y la empresa Belmac SA, sostuvo que se trata de una cuestión independiente sobre la cual no tiene atribuciones administrativas.

“Como abogado conozco esa situación, pero por encima de lo administrativo está nuestra responsabilidad como representantes del pueblo. Tenemos que asumir una posición política y exigir que las empresas cumplan con la ley, porque finalmente el dinero es del pueblo”, expresó el concejal Augusto Galeano durante la sesión extraordinaria.

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¿Qué hará la Junta Departamental?

Finalmente, se acordó dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo. También se solicitó la presencia de un equipo técnico de la institución en el departamento de Misiones para recorrer las escuelas beneficiadas por Hambre Cero y realizar un relevamiento sobre la situación de cocineras y limpiadoras, además de verificar contratos laborales.