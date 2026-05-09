Paraguarí apuesta al turismo interno con un recorrido por 11 museos históricos

Este circuito de turismo interno por los museos del departamento de Paraguarí, permite conocer hechos históricos relevantes, la cultura guaranítica y jesuítica del país. En estos espacios se conservan objetos de alto valor histórico relacionados con el arte, la identidad nacional y, especialmente, con la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco.

Yaguarón: patrimonio histórico y cultural

Este distrito, ubicado a 52 kilómetros de Asunción, es el único municipio del departamento que cuenta con cuatro museos bien conservados.

1.Museo Gaspar Rodríguez de Francia está ubicado a pocos metros del templo San Buenaventura. Conserva obras de arte sacro, pinturas, imágenes religiosas y piezas de arte indígena. La vivienda forma parte del entorno donde habría pasado parte de su infancia el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó Paraguay entre 1814 y 1840.

2.Museo Tava Yaguaru, situado en la cima del cerro Yaguarón, recrea la vida de las comunidades indígenas mediante una estructura rústica elaborada con materiales tradicionales. En su interior se exhiben cántaros, cestos, ánforas y herramientas agrícolas utilizadas por los antiguos pobladores.

3. Museo La Memoria está dedicado a los veteranos de la Guerra del Chaco. En su interior se conservan fotografías, uniformes militares, utensilios de campaña y otros elementos vinculados a los combatientes del distrito. Está ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia esquina Defensores del Chaco.

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4.Museo Ramón Bogarín Arámbulo rinde homenaje a un destacado educador y promotor cultural. Conserva documentos, libros, manuscritos y publicaciones relacionadas con la historia local, el folclore y la identidad paraguaya. Está ubicado barrio Santa Librada, al costado de la Plaza de los Héroes

<b>Paraguarí y su legado ferroviario y bélico</b>

5.Museo ex Estación del Tren de Paraguarí está ubicado en el barrio La Estación, a unos 66 kilómetros de Asunción sobre la ruta PY01. Conserva mobiliarios, herramientas, básculas, boletos y documentos del antiguo sistema ferroviario, que tuvo gran impacto en el desarrollo económico de la zona.

6.Museo Histórico de la Artillería “General Enrique Duarte Alder”, ubicado en el Comando de Artillería, exhibe cañones, fusiles, municiones y otros elementos utilizados en la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. El edificio, de valor histórico, conserva también vestigios y colecciones militares de distintas épocas.

Pirayú: memoria de la Guerra de la Triple Alianza

7.Museo Campamento Cerro León de Pirayú es un sitio histórico vinculado a la Guerra de la Triple Alianza. Fue utilizado como centro de instrucción militar durante el gobierno de Francisco Solano López y conserva vestigios bélicos como balas de cañón, armas y estructuras originales.

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8.Museo Estación de Tren de Pirayú funciona en la antigua estación ferroviaria del siglo XIX, única en el país con dos torres. Conserva objetos ferroviarios, fotografías históricas y elementos culturales vinculados al desarrollo del ferrocarril.

A este distrito se llega por la ruta PY01, queda unos 50 kilómetros de Asunción.

Ybycuí: historia y memoria

9.Museo de Hierro “La Rosada”, en Ybycuí, es uno de los sitios históricos más importantes del país. Fue una antigua fundición de hierro donde se fabricaban utensillos, asadas, machetes, cañones, armas y municiones durante el siglo XIX. Actualmente conserva maquinaria, herramientas, réplicas y piezas originales de la época.

Se encuentra específicamente en la zona conocida como Minas Cué, a unos 25 km del casco urbano de Ybycuí y aproximadamente 150 km de Asunción.

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<b>Sapucái: el museo vivo del ferrocarril</b>

10.Museo Vivo, instalado en el antiguo taller ferroviario de Sapucái. Conserva vagones, faroles, telégrafos, herramientas, relojes y documentos originales que reflejan la época de esplendor del ferrocarril paraguayo.

Asimismo, se puede apreciar el taller de tren que funciona a vapor. Las maquinarias se mantienen intactas y forma parte de la historia ferroviaria del Paraguay. Fue instalada durante el Gobierno del presidente Carlos Antonio López. El museo se encuentra en el casco urbano de la ciudad sobre la ruta N°10 La Residentas.

<b>Caapucú: patrimonio colonial y religioso</b>

11.Museo Oratorio Casa Oratorio Cabañas, en Caapucú, conserva objetos coloniales, arte religioso, platería y documentos históricos. El sitio, de gran valor patrimonial, está vinculado a la época jesuítica y a episodios de la historia colonial paraguaya.

Es museo es otro destino turístico que cuenta con la antigua Alquería del Yaguary, conocida como el Museo Casa-Oratorio Cabañas, con vestigios de la revolución comunera: José de Antequera y Castro se enfrentó a una sangrienta batalla entre comuneros y realistas y hoy día dicho sitio sigue intacto, según relata el cronista jesuita Pedro Lozano.

El museo se encuentra al unos tres kilómetros del casco urbano sobre la ruta PY01.