Metrobús: fiscala que cajoneó el caso fue integrada a equipo por Rolón

El 28 de mayo de 2018, el ingeniero Hermann Pankow presentó una denuncia de 32 fojas ante la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Sandra Quiñónez, contra los entonces, ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona y viceministra de Finanzas Marta Benítez, y el representante del BID en Paraguay, Eduardo Almeida, por supuestas irregularidades en el proyecto metrobús, que con el fiscal general Emiliano Rolón dio un giro llamativo.

La causa metrobús fue asignada el 31 de mayo al fiscal Guillermo Ortega, quien no llevó a cabo diligencias como la convocatoria al denunciante para que se ratifique en su denuncia y tampoco a testigos ni a los denunciados como responsables de los hechos. La causa por sus manos no tuvo avance significativo.

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Ortega dejó la causa en 2019 luego de ser designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como juez penal de garantías de Ybycuí.

Así, la causa metrobús pasó a manos de la fiscala Patricia Aquino, quien dejó el Ministerio Público tras no ser confirmada por la Corte y la causa pasó a cargo de la fiscala Nathalia Silva, cuya gestión fue objeto de duras críticas por la falta de diligencias lo que derivó en recusaciones.

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Mientras Silva estaba recusada los fiscales Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez, intervinieron como interinos en la causa, indistintamente, hasta la confirmación de Silva al frente del proceso en el año 2021, pero la causa siguió trabada como efecto de incidentes presentados en la misma pese a no haber imputados para entonces.

En 2023 fue designada la fiscala María Estefanía González, quien imputó el 10 de abril de ese año al ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas Marta Benítez y al exgerente del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger (+). De ellos solo Jiménez Gaona y Benítez fueron acusados el 11 de abril de 2024.

Sin embargo, al momento de la audiencia preliminar asistió la fiscala Yeimy Adle porque González debía jurar como fiscala adjunta. Es así que Adle rectificó la postura inicial de la Fiscalía al considerar que no se agotaron las instancias investigativas y pidió el sobreseimiento provisional para Jiménez Gaona y Benítez.

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Rolón integró a cuestionada fiscala al equipo del caso metrobús

El 25 de noviembre de 2024, por resolución FGE N° 4.894 el fiscal general Emiliano Rolón conformó un equipo fiscal para llevar adelante las diligencias en el caso metrobús. El mismo, por disposición del titular del Ministerio Público, fue integrado por la fiscala Yeimy Adle, el fiscal Giovanni Grisetti y la fiscala Nathalia Silva.

Cabe señalar que el fiscal Giovanni Grisetti ya acumula varios cuestionamientos en su actuación, principalmente por la imputación formulada, junto con su colega también objeto de críticas Aldo Cantero, en la causa conocida como filtraciones de Seprelad contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus exministros y funcionarios.

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En tanto que la vuelta de la fiscala Nathalia Silva al caso metrobús generó cuestionamientos, teniendo en cuenta que mientras la causa estuvo a su cargo no realizó diligencias y por ende la investigación no avanzó. A esto se suma que, la misma cajoneó la causa por varios años provocando que casi prescriba y quede impune.

De hecho, los abogados defensores Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann habían cuestionado ante la fiscalía adjunta, que la fiscala Silva ya tuvo a su cargo esta investigación en 2018, pero sin impulsar diligencias sustanciales.

“Esa inactividad prolongada, seguida de una pretendida reactivación procesal fuera de los márgenes legales, confirma una conducción investigativa desordenada y carente de la coherencia que exige la función fiscal”, refirieron en febrero de 2026.

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Sorpresivo giro fiscal: la lupa pasó de un ministro a otro

Otro cuestionamiento hacia la Fiscalía de Emiliano Rolón es el sorpresivo y hasta llamativo giro investigativo del caso metrobús, porque los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, solicitaron abreviación de plazo, reapertura de la causa y el sobreseimiento definitivo para Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez y formularon imputación el 13 de febrero de 2026, contra el otro exministro de Obras, Arnoldo Wiens (2018-2022).

La imputación contra Wiens incluso fue devuelta por el juez Osmar Legal, que interinó al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, por deficiencias formales.

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“Los hechos descriptos y la teoría del caso deben adecuarse específicamente a los tipos penales provisorios propuestos por el Ministerio Público, por lo que la falta de consistencia entre los hechos y los tipos penales propuestos hacen de dicho requerimiento una imputación deficiente”, refirió en su momento el juez Legal.

Según la imputación fiscal, Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.

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La fiscala Adle había indicado, en defensa de la imputación, que el 20 de octubre del 2018 Wiens había dicho que no había causales para la suspensión de obras. Sin embargo, tres días después firmó el acuerdo de entendimiento para la suspensión y más adelante dispuso la demolición de las paradas del metrobús.

En tanto que sobre el pedido de sobreseimiento para Jiménez Gaona, la fiscala Adle justificó que él dejó la obra con contrato vigente, con pólizas y garantías activas, además de certificaciones de obras realizadas y pagadas, avaladas por las fiscalizadoras y supervisoras.

También mencionó que existen resoluciones judiciales que aprueban sus rendiciones de cuentas. A ello sumó que, todos los informes y pericias recabados revelan que en la gestión de Jiménez Gaona se pagó por todo lo que se construyó.