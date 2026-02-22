Caso metrobús: una de las fiscalas recusadas ya había cajoneado la causa en 2018

La defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, recusó esta semana a los fiscales que llevan adelante la causa del fallido metrobús y pidió que se aparte al equipo integrado por Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.

En el escrito presentado ante la Fiscalía Adjunta, los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann sostienen que la fiscala Silva ya tuvo a su cargo esta investigación en 2018, pero sin impulsar diligencias sustanciales.

“Esa inactividad prolongada, seguida de una pretendida reactivación procesal fuera de los márgenes legales, confirma una conducción investigativa desordenada y carente de la coherencia que exige la función fiscal”, añade el documento.

Lea más: Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús

Denuncia se presentó hace casi 8 años y fue cajoneada

La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo, afirman, no convocarib a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.

Lea más: Metrobús: Fiscalía ni se enteró que Mota Engil subcontrató a firma de Pettengill

Causa pasó por varios fiscales

El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.

La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.

“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.

Lea más: Frentistas del fallido metrobús, los más perjudicados por la obra, fueron ignorados por la Fiscalía

Cuestionan actuación del equipo fiscal

Los abogados sostienen además que el equipo fiscal persistió en sostener actuaciones fuera de plazo, introduciendo hechos prescriptos y excediendo los términos de una resolución firme, lo que —afirman— derivó en una imputación deficiente.

Según la defensa, esta actuación se aparta del principio de objetividad y compromete seriamente la confianza en el proceso.

También cuestionan que la convocatoria a declaración indagatoria realizada el 29 de agosto de 2025 por los fiscales ahora recusados se efectuó después del vencimiento del plazo perentorio e improrrogable de la etapa preparatoria.

Dicha etapa, según explican, había concluido con la acusación fiscal, la audiencia preliminar y el dictado del A.I. N.º 38 del 6 de marzo de 2025, resolución que dispuso el sobreseimiento provisional y fijó un plazo de un año, exclusivamente para la incorporación de las pruebas admitidas.

Lea más: Se fue Jiménez Gaona y salta la preanunciada crisis de metrobús

Mota Engil suspendió obras

El discurso cartista atribuye al gobierno de Mario Abdo Benítez el fracaso del metrobús, argumento que la Fiscalía también utilizó ahora para imputar al exministro Arnoldo Wiens. Sin embargo, la crisis del proyecto se desató tras la suspensión de las obras por parte de la empresa portuguesa Mota Engil, contratista adjudicada por el exministro Ramón Jiménez Gaona, con la que Wiens tuvo que lidiar apenas asumió el cargo. Los frentistas fueron los más afectados, con 200 comercios cerrados.