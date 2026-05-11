Fiscalía pide juicio para supuesto falso ingeniero de ANDE

El agente fiscal Óscar Delfino acusó a Guido Evaristo González Duarte (42), un supuesto título falso de ingeniero de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos (art. 246) y cobro indebido de honorarios (art. 313), según el Código Penal. En tal sentido solicitó al juez penal de garantías Rolando Duarte que la causa abierta en su contra se discuta en juicio oral y público.

El agente del Ministerio Público imputó el año pasado a Guido González, por los citados hechos punibles, en base a una denuncia presentada por los abogados de la ANDE, César Alfredo Caffarena Báez y Óscar Manuel Chávez Barboza, quienes detectaron supuestas irregularidades relacionadas a la autenticidad del título de ingeniero en Electrónica del hoy acusado.

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Acusado sigue en funciones en la ANDE

Ahora el juez Duarte debe, primeramente, admitir el requerimiento conclusivo de la Fiscalía y, en caso de que cumpla todos los requisitos formales, fijar una fecha para realizar la audiencia preliminar y convocar a las partes.

Como uno de los puntos de la investigación, el agente fiscal había solicitado informe a la ANDE para conocer cuánto dinero percibió, en concepto de salario, el imputado Guido González, desde su ingreso al ente, en 2011, y nombramiento en 2012, hasta el momento en que fue imputado pues hasta hoy sigue en la institución.

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Universidad no lo reconoce como ingeniero egresado

De acuerdo con datos expuestos en la acusación fiscal, fue una auditoría interna de la institución la que reveló serias dudas sobre la autenticidad del título académico, expedido supuestamente por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que fue presentado por el funcionario Guido González Duarte.

Mediante informe remitido el 19 de diciembre de 2023 por la UNA a la ANDE, en los archivos del Rectorado de la UNA se tiene registrado el diploma “B5094B”, pero no corresponde a Guido González Duarte. En tanto que desde la Facultad Politécnica se informó que si bien González Duarte fue alumno de la carrera de ingeniería en Electrónica, con énfasis en electrónica médica, solo cursó 7 de los 10 semestres de la carrera que dura 5 años.

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Al respecto, el fiscal consignó en su escrito que “la conclusión a la que se puede arribar tanto del informe académico como del certificado de estudio es que efectivamente Guido Evaristo González Duarte no completó toda la carrera de Ingeniería en Electrónica, por lo que no pudo haber accedido al título de ingeniero”.

Es así que “el documento que fue presentado ante la ANDE, el cual acreditaba que Guido Evaristo González Duarte obtuvo el título de ingeniero, no es auténtico e hizo incurrir a la ANDE en un error al momento de su nombramiento como funcionario, de conformidad a la Resolución Nº 31.660 de fecha 29 de agosto de 2012, firmada por el presidente de la ANDE en aquel entonces, Ing. Carlos Heisele”.

Además, la Fiscalía cuenta con otro elemento, que es la copia autenticada del título supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Asunción. En este sentido, el fiscal Delfino consideró que “presentar un documento no auténtico por parte del procesado constituye el tipo penal de producción de documento no auténtico en la modalidad de uso”.