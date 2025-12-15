Fiscalía aguarda informe de ANDE para conocer perjuicio causado por supuesto falso ingeniero

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a través de sus abogados César Alfredo Caffarena Báez y Óscar Manuel Chávez Barboza, pusieron en tela de juicio la autenticidad del título de ingeniero en Electrónica de uno de sus funcionarios, identificado como Guido Evaristo González Duarte, de 41 años. Esto dio pie a que la Fiscalía inicie una causa penal contra el hombre.

Es así que el Ministerio Público, representado por el fiscal Óscar Delfino, imputó al funcionario nombrado en la ANDE Guido González Duarte, por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos (art. 246) y cobro indebido de honorarios (art. 313), en caildad de autor, según el Código Penal.

En el marco de la investigación, el fiscal Delfino solicitó un informe a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a fin de conocer, cuánto dinero es que percibió, en concepto de salario, el imputado Guido González, desde su año de ingreso, que fue en el año 2011, y nombramiento en 2012, hasta el mes de noviembre de 2025.

Según se registra en el portal de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en mayo de 2015 percibió la suma de G. 10.018.069, mientras que en noviembre de 2025, recibió G. 20.241.225.

El procesado actualmente cuenta con medidas alternativas aSuman 18 los funcionarios públicos que con títulos falsos han estafado al Estado la prisión preventiva, que le fueron otorgadas por el juez penal de garantías Rolando Duarte, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las mismas le serán revocadas y en consecuencia se dictará su prisión preventiva.

Imputado no culminó la carrera, informó universidad

De acuerdo con datos de la imputación fiscal, fue una auditoría interna de la institución la que reveló serias dudas sobre la autenticidad del título académico, expedido supuestamente por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que fue presentado por el funcionario Guido González Duarte.

Mediante informes remitido el 19 de diciembre de 2023 por la UNA a la ANDE, en los archivos del Rectorado de la UNA se tiene registrado que el diploma “B5094B”, pero el mismo no corresponde a Guido González Duarte. En tanto que, desde la Facultad Politécnica se informó que, si bien González Duarte fue alumno de la carrera de ingeniería en Electrónica, con énfasis en electrónica médica, solo cursó 7 de los 10 semestres de la carrera que dura 5 años.

Al respecto el fiscal consignó en su escrito, que “la conclusión a la que se puede arribar tanto del informe académico como del certificado de estudio es que efectivamente Guido Evaristo González Duarte no completó toda la carrera de Ingeniería en Electrónica, por lo que no pudo haber accedido al titulo de ingeniero”.

Es así que, “el documento que fue presentado ante la ANDE el cual acreditaba que Guido Evaristo González Duarte obtuvo el título de ingeniero no es auténtico e hizo incurrir a la ANDE en un error al momento de su nombramiento como funcionario de conformidad a la Resolución Nº 31660 de fecha 29 de agosto del 2012, por la cual el Pte. de la ANDE en aquel entonces Ing. Carlos Heisele”.

Además, la Fisclaía cuenta con otro elemento el cual es la copia autenticada del título supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Asunción. En este sentido, el fiscal Delfino consideró que “presentar un documento no auténtico por parte del procesado, constituye el tipo penal de producción de documento no autentico en la modalidad de uso”.