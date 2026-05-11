Mercado de Itauguá: mientras se inicia peritaje, vendedores buscan reacomodarse en la calle

Esta mañana, luego del día después del voraz incendio, el intendente de la ciudad, Horacio Fernández (ANR- HC), y el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), se reunieron con los permisionarios y acordaron ayudar a los afectados del populoso mercado itaugüeño.

Tras la reunión, que se realizó de manera improvisada frente a la entrada del mercado, se decidió colaborar con los permisionarios con la instalación de 150 toldos desmontables que serán proveídos por la Gobernación de Central, y 30 por la Municipalidad de Itauguá.

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El intendente Horacio Fernández pidió que los permisionarios se organicen. “Ahora necesitamos que todos pongan de su parte. Esto no va a ser rápido, no les voy a mentir, no es algo que se va a hacer en pocas semanas. Llevará su tiempo. Es por eso que necesitamos que se pongan de acuerdo, que haya un representante de cada grupo para que podamos conversar y ver cómo podemos ayudarles”, expresó el intendente.

Por su parte, el gobernador de Central pidió a los afectados organizarse y conversar entre todos para llegar a un acuerdo y establecer un lugar seguro para continuar con los trabajos, mientras se recupera el mercado. “Todos deben organizarse, porque con aporte de la Gobernación de Central entregaremos 150 toldos desmontables”, manifestó Estigarribia.

Municipio quiso refaccionar

En el 2002, desde la Municipalidad de Itauguá, se había anunciado la posibilidad de refaccionar todo el mercado, pero hubo una resistencia y manifestación por parte de varios comerciantes y eso impidió que la municipalidad avanzara con el proyecto de remodelación del mercado.

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Según datos proveídos por los permisionarios, el incendio se habría iniciado un poco antes de las 14:00 de ayer, presumible en la zona del comedor. El fuego consumió el 95% de todo el Mercado Municipal.

A causa de esto, más de 400 permisionarios quedaron a la deriva debido a que perdieron la totalidad de sus mercaderías. Los sectores más afectados son el rubro de carnicería, ropería, zapatería, como también el rubro de provistas para el hogar.

Bomberos de la ciudad de Itauguá, Ypacaraí, Santísima Trinidad, Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Lambaré acudieron al lugar para sofocar el incendio.

No había bocas hidrantes

Según denuncia de permisionarios, los bomberos se surtieron con aguas de un supermercado cercano y de un arroyo debido a que el reservorio de agua con el que cuentan en el Mercado no funcionaba.

Según mencionaron, el motor de bombeo del agua no arrancó, por lo que los bomberos no pudieron surtirse de agua que había en el reservorio. Como consecuencia, los voluntarios tuvieron que recurrir a montar tres piletas para juntar el agua de manera de combatir el incendio.

Fiscal no halló hechos para imputar

La fiscala de Itauguá, Yenifer Marchuk, tras el recorrido por el mercado manifestó que hasta el momento no ha hallado evidencias que pueda hacer presumir a la fiscalía un hecho imputable. Manifestó que aguardará los resultados de peritaje para emitir posteriores opiniones.