Pacientes denuncian falta de medicamento esencial para la presión alta en el Hospital de Caacupé

Una de las afectadas es Ramona Ortega, de 58 años y pobladora de Caacupé, quien relató el difícil recorrido que tuvo que realizar intentando conseguir el medicamento amlodipina, que necesita de manera permanente para controlar su hipertensión.

Según comentó, acudió primeramente al Hospital Regional de Caacupé, pero allí le informaron que el remedio no estaba disponible debido a la falta de stock.

La mujer explicó que, ante la necesidad urgente de continuar su tratamiento, decidió buscar ayuda en otras instituciones públicas. Indicó que incluso fue hasta la Gobernación de Cordillera con la esperanza de encontrar el medicamento, pero tampoco tuvo éxito.

Señaló que la situación le genera impotencia y preocupación, ya que se trata de un medicamento indispensable para evitar complicaciones de salud.

Ramona lamentó que muchas personas atraviesen la misma situación y deban recorrer distintos lugares intentando acceder a remedios básicos. Manifestó que numerosos pacientes no cuentan con dinero suficiente para comprar medicamentos en farmacias privadas, donde los precios muchas veces son elevados para familias de escasos recursos.

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Falta de respuestas

La denunciante cuestionó la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades sanitarias y aseguró que el problema de desabastecimiento se repite constantemente en los hospitales públicos.

“Uno viene porque necesita y no porque quiere. Hay personas mayores que dependen totalmente de estos remedios”, expresó con preocupación.

La situación genera inquietud principalmente entre pacientes hipertensos, debido a que la interrupción del tratamiento puede derivar en complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos y otras afecciones relacionadas con la presión arterial.

El director del hospital, el doctor Hugo Cañete, explicó que la reposición de los insumos médicos se realiza únicamente cuando el parque sanitario autoriza la entrega, lo que genera, en algunos casos, demoras en la disponibilidad de medicamentos en los servicios de salud.

En ese sentido, indicó que todo el proceso depende directamente de la Tercera Región Sanitaria, ya que es la instancia encargada de aprobar y distribuir los recursos necesarios hacia los distintos centros asistenciales. “Dependemos de la Región Sanitaria para eso”, señaló.

El director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, doctor Luis Gómez, reconoció que, a veces, se registran faltantes de medicamentos en algunos centros asistenciales del departamento. Explicó que constantemente se realizan pedidos y reposiciones para abastecer los servicios de salud por la alta demanda.

Aseguró que el medicamento que está en falta ya fue solicitado y que se espera ver qué sucede mañana, ya que continúan las gestiones para nuevas provisiones con el objetivo de intentar cubrir las necesidades existentes.

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