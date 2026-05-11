Ratifican prisión del padre de acusado del crimen de María Fernanda

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, señaló que el tribunal consideró necesario asegurar la comparecencia del acusado durante el desarrollo del juicio oral y público y rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa del acusado. Indicó que el sindicado se encuentra actualmente recluido en la penitenciaría de Emboscada.

Según explicó el agente del Ministerio Público, el padre del principal sospechoso del crimen está imputado por los hechos punibles de exposición a peligro y simulación de hechos punibles. Agregó que, conforme al artículo 70 del Código Penal, existiría un concurso de hechos punibles, aspecto que también fue valorado por los jueces para rechazar el beneficio solicitado.

El fiscal detalló igualmente que las personas que continúan con prisión preventiva dentro de la causa son Kiara Yasy Rolón Melgarejo y el padre del principal sospechoso del crimen, mientras que la madre y el suegro del supuesto asesino, además de Franco Acosta Céspedes, obtuvieron medidas menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario y libertad ambulatoria.

Acusación ante JEM no tendría incidencia en el juicio

En otro momento, Fermín Segovia se refirió a la denuncia promovida por Franco Acosta Céspedes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el juez Gustavo Ovelar, señalando que dicha acción “no tendrá incidencia en el juicio”, debido a que el magistrado denunciado ya no interviene en la etapa actual del proceso.

Sobre los cuestionamientos de la defensa de Franco Acosta respecto a una supuesta acusación fuera de plazo, el fiscal sostuvo que esos argumentos “ya fueron ampliamente debatidos en la audiencia preliminar” y afirmó que el Ministerio Público sostiene la legalidad del procedimiento realizado.

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Finalmente, el representante fiscal indicó que hasta el momento la Fiscalía aún no fue notificada sobre una fecha para el juicio oral del menor acusado dentro de la misma causa.

Juicio fue suspendido por reposo médico de una defensora

El inicio del juicio oral y público por el asesinato de María Fernanda Benítez estuvo previsto para el pasado 18 de abril, a las 09:00, en el Poder Judicial de Coronel Oviedo, pero fue suspendido debido a la incomparecencia de la abogada Tatiana Duarte, defensora de Kiara Yasy Rolón Melgarejo.

La profesional presentó un reposo médico alegando no encontrarse en condiciones de salud para asistir a la audiencia, situación que derivó en la postergación del proceso.

Crimen que conmocionó al país

El asesinato de María Fernanda Benítez ocurrido el 27 de mayo del año pasado. Su cuerpo fue hallado enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío el 31 del mismo mes en Coronel Oviedo. Generó una profunda conmoción a nivel local y nacional.

El principal sospechoso es un adolescente de 17 años, con quien María Fernanda Benítez habría mantenido una relación casual y, como consecuencia, habría quedado embarazada.

Según la investigación, el adolescente mantenía una relación de noviazgo con otra menor y, al enterarse del embarazo, habría decidido acabar con la vida de María Fernanda Benítez.