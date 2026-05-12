Exoneración de multas en Asunción 2026: todo lo que necesitás saber

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Municipalidad de Asunción estableció a través de la Resolución N° 412/2026 un régimen especial de exoneración del 100% de los recargos financieros, intereses y multas por mora de los tributos municipales vencidos.

Según el documento, este beneficio de “periodo de gracia” se aplica a una amplia gama de tributos, que incluyen:

Impuesto inmobiliario

Tasas de limpieza y recolección de residuos

Patente comercial y profesional

Cánones por usufructo de cementerios

Contribución por conservación de pavimento

Según lo dispuesto en el Artículo 2° de la resolución, la exoneración se aplica exclusivamente para aquellos contribuyentes que realicen pagos al contado o mediante la cancelación total de su deuda.

Aclaran que no todos los conceptos están sujetos a este descuento, por lo que se excluyen:

Multas de tránsito en general

Multas por falta de presentación de planos

Sanciones derivadas de infracciones a normas ambientales y sanitarias

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Plazos y lugares de pago

Recalcan que la vigencia de este régimen especial es por tiempo limitado, extendiéndose hasta el próximo 31 de mayo de 2026.

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A fin de facilitar el trámite, la municipalidad habilitó diversos puntos y modalidades de pago, los cuales son:

De modo presencial en la sede central (Palacio Municipal) ubicado en Avda. Mcal. López y Cap. Bueno, y en los Centros Municipales N° 1 Itá Ybaté, N° 2 Oñondivepa, N° 3 Jovellanos, N° 5 Koeti.

IVM (Inspección Técnica Vehicular) en los talleres habilitados

Digital a través del portal web oficial ( www.asuncion.gov.py ) en la sección de pagos online.

Bocas de cobranza como las redes Infonet, Practipago y Pago Móvil.

Los horarios de atención en sedes municipales son de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 y los sábados de 08:00 a 11:30.

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Los requisitos básicos para realizar el trámite son presentar la cédula de identidad del titular y contar con el número de factura anterior o la cuenta corriente catastral.

Para obtener mayor información, los contribuyentes pueden comunicarse al número habilitado: 021 627 3010.

Críticas a administración de fondos de Asunción

Según indican desde la Municipalidad, el flujo de recaudación permitirá la ejecución de obras de infraestructura programadas para el presente ejercicio fiscal.

Varias de estas obras se vieron paralizadas debido a la falta de fuentes de financiamiento de la institución tras la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, procesado por varias causas y criticado por el desfalco del municipio tras la presunta desaparición y desvío de G. 500 mil millones de bonos que debían destinarse a obras.

Incluso, la cuestionada administración de Rodríguez generó el rechazo del balance presentado por la intendencia de Asunción a la Junta Municipal, la cual sesionó un domingo para expedirse sobre el mismo.