Latorre: balance rechazado por Junta de Asunción “es de Nenecho”

Esta semana, la Junta Municipal de Asunción rechazó el balance de gestión de la Intendencia de la capital del año 2025, que incluye las administraciones del exintendente Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez y del actual intendente Luis Bello, ambos de la facción cartista del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR).

Los concejales que votaron por rechazar el balance presentado por la Intendencia señalaron la insolvencia estructural que padece la Municipalidad, que atraviesa un grave déficit entre sus ingresos y deudas, además de gastos desmedidos e insuficiente inversión en infraestructura durante los últimos meses de la administración de Rodríguez y los primeros de Bello.

Sin embargo, el exintendente Rodríguez rechazó ayer que ser vinculado con el balance rechazado, argumentando que él solo fue intendente hasta mayo del año pasado. “No es el balance de ‘Nenecho’ el que fue rechazado, es el balance de Luis Bello”, dijo a medios de comunicación.

El balance abarca tres administraciones

En conversación con medios de comunicación este martes, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional y aliado político del intendente Bello, disputó las afirmaciones del exintendente.

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El diputado Latorre señaló que el balance de 2025 de la Municipalidad contempla tanto las administraciones de Rodríguez como la de Bello, además de los tres meses en que la Municipalidad de Asunción estuvo a cargo del interventor Carlos Pereira, luego de que el Congreso ordenara la intervención de la Comuna capitalina ante denuncias de irregularidades administrativas.

Esa intervención acabó corroborando muchas de esas denuncias, lo que obligó a Rodríguez a renunciar a la Intendencia en agosto, ante una aparentemente inminente destitución.

El diputado Latorre, quien ha intercambiado críticas y ataques con el exintendente Rodríguez recientemente, no quiso opinar sobre la situación que atraviesa la Municipalidad de Asunción o emitir opiniones adicionales sobre lo expresado por ‘Nenecho’.

Renuncia de Erico Galeano al Senado

En otro momento, el presidente de la Cámara Baja comentó sobre la renuncia a la Cámara Alta presentada hoy por el senador cartista Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal.

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La condena al senador Galeano, cuya renuncia debe ser tratada hoy por el Senado, fue recientemente confirmada en segunda instancia y el resto de la bancada cartista en la Cámara Alta le retiró la protección que hasta ahora le había dado, por lo que su expulsión del Senado era aparentemente inevitable.

Ante la consulta de si la condena a Galeano –quien aún puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la sentencia– perjudica políticamente al movimiento oficialista cartista Honor Colorado, el diputado Latorre dijo que “las responsabilidades son individuales”.

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Admitió, sin embargo, estar “preocupado” por la forma en que “el crimen organizado y el narco permean de manera transversal en todos los estratos de la sociedad”.