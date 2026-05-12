IPS sin bolsas de nutrición parenteral: Salud auxilia a la previsional por solo una semana

La gerente de Logística del Instituto de Previsión Social (IPS), Cecilia Rodríguez, reconoció que la institución atraviesa un desabastecimiento de bolsas de nutrición parenteral.

Ante la falta de stock, Rodríguez reveló que solicitaron una provisión de urgencia al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para intentar paliar la situación.

No obstante, reconoció que la solución es meramente temporal, pues precisó que el lote que recibirán en concepto de apoyo les servirá para apenas una semana.

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Licitación trabada en la DNCP

Según explicó la funcionaria, la carencia de estos insumos no es nueva, ya que la adquisición forma parte de una licitación que data del año pasado. Mencionó que el proceso administrativo quedó retenido en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que impidió la reposición en tiempo y forma.

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Rodríguez señaló que, tras asumir el cargo hace dos meses, se iniciaron las gestiones para destrabar la compra.

“Uno de los primeros procedimientos que hicimos justamente fue levantar esas retenciones que tenía la DNCP y a hoy nosotros ya tenemos fecha de apertura en base a las modificaciones que hicimos en esa licitación. Ahí hay un total de 31 ítems y en el ítem 5 y 6 se tiene prevista la compra de las bolsas parenterales”, comentó a la 1020 AM.

Sin fecha precisa sobre el inicio del faltante

La gerente de Logística indicó que la jefatura de Nutrición Parenteral formalizó el pedido de reposición para intentar dar respuesta a las constantes quejas de los familiares de pacientes internados, quienes son los principales afectados por la burocracia estatal.

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Al ser consultada sobre desde hace cuánto tiempo exactamente falta este insumo en las farmacias del IPS, la gerente remarcó que el proceso viene de una licitación del año pasado, aunque no supo precisar con exactitud la duración del desabastecimiento que afecta a los asegurados.