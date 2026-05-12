Operación Asador: cae un hombre por descargas de archivos de explotación sexual infantil

La fiscala Diana Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, encabezó un procedimiento por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes que tuvo lugar en el distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes. En el lugar fue detenido Julio César Núñez Aguirre, de 58 años, en el marco de la operación Asador, enfocada en la lucha contra la explotación sexual infantil en línea.

El detenido está sindicado de haber realizado poco más de 1.000 descargas de archivos relacionados a explotación sexual infantil. La operación recibe el nombre de “Asador” debido a que el objetivo de la pesquisa -ahora detenido- es de profesión chef, y ofrecía sus servicios con el nombre de “Asado Chaco’s”.

Además, en el teléfono celular que le fue incautado al detenido, “se encontró una fotografía en la que se ve a una menor con un uniforme de colegio de Benjamín Aceval. En otra, se la ve acompañada de este sujeto hoy detenido”, había señalado la fiscala a una radio local.

Lea más: Tres imputados por descarga y distribución de archivos sobre explotación sexual infantil

El allanamiento fue autorizado por el juez penal de garantías Yoan Paul López, luego de iniciada la investigación fiscal que, a su vez, partió de un reporte de la Dirección de Análisis de la Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, por medio del cual se informa y remite el “Reporte Cyber Tipline Report”, clasificada como prioridad alta E (Escalado SI) que podrían contener ilícitos contra menores de edad.

La representante del Ministerio Público, acompañada por policías del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, dependiente de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, allanó la vivienda del hombre e incautó un teléfono celular, una Tablet, un wifi móvil, dos tarjetas SIM habilitadas, una tarjeta SD de 32 GB, prendas de vestir, dinero en efectivo, una tarjeta de débito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Aliados por la Infancia VI”: desmantelan red de explotación sexual infantil

Procedimiento fiscal por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes

La agente fiscal Diana Gómez convocó a prestar audiencia indagatoria al detenido, Julio Núñez, quien se abstuvo de declarar.

El hombre de 58 años sería imputado por el supuesto hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, con base a los datos obtenidos en el marco de la investigación en su contra.

Lea más: Cárcel para cuatro hombres que habrían atado a una indígena para violarla en grupo

Igualmente, los elementos informáticos que se incautaron del poder del detenido serán sometidos a una pericia en el Laboratorio Forense del Ministerio Público, con el objeto de determinar la cantidad de archivos y también, agregar más adelante el dictamen a la carpeta fiscal en calidad de prueba.

“Aliados por la infancia VI” con tres imputados que se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel

El pasado 4 de mayo, la fiscala Ruth Benítez lideró tres procedimientos en simultáneo, dos de ellos en Emboscada (Cordillera) y uno en Mariano Roque Alonso (Central). El mismo fue acompañado por el Crio. Diosnel Alarcón, del Departamento Especializado en la Investigación en Cibercrimen.

El resultado de estos fue la detención de de Juan Carlos Céspedes Balbuena (39 años) y Daniel Silverio Mora Rodríguez (45), en el barrio Guajaibity de Emboscada; en tanto que en Mariano Roque Alonso fue detenido Iván Martín Cáceres Cardozo (36), técnico informático de una empresa de seguridad y encargado del monitoreo de cámaras.

Lea más: “Aliados por la Infancia VI”: desmantelan red de explotación sexual infantil

Todas estas personas fueron imputadas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, por la agente del Ministerio Público, quien además requirió la aplicación de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que el marco penal para este ilícito es de hasta 10 años.

En poder de los tres incautaron en total 10 celulares, un router, una notebook, una CPU y dos dispositivos de almacenamiento.