Por falta de votos, Junta aprueba ejecución presupuestaria tras veto del intendente de San Juan Bautista

Con 7 votos de 12 concejales en la sesión ordinaria, se rechazó ayer la ejecución presupuestaria 2025 del intendente José Luis Benítez Herebia (ANR-HC), por la falta de documentos respaldatorios.

El Ejecutivo había vetado la resolución del rechazo de la ejecución presupuestaria y respondió a las observaciones presentadas en uno de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Junta Municipal.

El presidente de la Junta, Pablo Amarilla, explicó que tras el estudio correspondiente del veto presentado por Benítez Herebia, nuevamente se solicitó el rechazo total de la ejecución presupuestaria del año pasado, para lo cual se requería la aprobación de dos terceras partes del voto de los concejales.

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“En la sesión recibimos el veto del Ejecutivo Municipal tras el rechazo de su ejecución presupuestaria. Posteriormente se llevó a un cuarto intermedio para que el documento volviera a ser analizado en comisión. Una vez reanudada la sesión, mantuvimos nuestra postura de rechazar la ejecución presupuestaria”, señaló Amarilla.

Agregó que para concretar el rechazo total se requerían 8 votos de los 12 concejales presentes. “Se mantuvieron los 7 votos a favor del rechazo, pero no se alcanzó la cantidad necesaria, por lo que la ejecución presupuestaria quedó aprobada por minoría. Esa es una medida que tienen a su disposición todos los intendentes”, expresó.

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Por su parte, la edil de la bancada del PLRA, Leonarda Cabrera, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Junta Municipal, señaló que dicha aprobación constituye un asunto de carácter político, ya que los cinco concejales de la bancada de la ANR pertenecen al mismo movimiento político, que es Honor Colorado.

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También indicó que la respuesta del Ejecutivo sobre algunos de los puntos cuestionados en su ejecución presupuestaria es muy ambigua, puesto que se señala que no es posible comparar los precios de los bienes y equipos adquiridos mediante licitación, dado que los comerciantes no intervinieron en el proceso.

Se preguntó: ¿cómo podrían participar los comercios de la zona si no se da publicidad a las licitaciones para la adquisición de bienes, ya sea para la compra de parques infantiles o de acondicionadores de aire?.

“Con esto queremos demostrar a la ciudadanía que aquí se adquirieron productos a precios más elevados, lo cual benefició a un reducido grupo y no a toda la población de San Juan”, dijo Cabrera.