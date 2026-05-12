Rescatan a una monita capuchino que rondaba por las casas en Asunción

Una pequeña monita capuchino hembra fue rescatada mediante un operativo. Según relataron los vecinos de Villa Aurelia, recorría los patios y techos de las casas y mostraba curiosidad y confianza hacia las personas.

Los vecinos contactaron a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Y según sospechan, el animal sería víctima del mascotismo ilegal.

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En el operativo, se dio participación a Carolina Álvarez, jefa de la Unidad de Biodiversidad municipal. Para capturar a la monita sin causarle estrés ni daños físicos, los técnicos instalaron una jaula trampa con cebo. Debido a la naturaleza sociable y a su costumbre de interactuar con humanos, el animal ingresó a la jaula sin complicaciones.

“Respondió muy bien al cebo y pudimos capturarla sin dificultad. Presentaba señales claras de haber sido criada como mascota, una situación que está prohibida por las leyes ambientales”, explicó Álvarez.

El peligro de “humanizar” a la fauna silvestre

Según reportaron, el animal anteriormente habría consumido bebidas alcohólicas, además de alimentos procesados. Estos comportamientos alteran de forma irreversible el instinto de supervivencia de la especie.

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Subrayaton que los animales silvestres suelen ser dóciles cuando son crías, pero al llegar a la madurez cambian su temperamento. Es en esa etapa cuando muchos dueños deciden liberarlos o los animales escapan.

Tras el rescate, la monita fue trasladada al Hospital Veterinario de San Lorenzo. Allí se le realizarán análisis de sangre y estudios clínicos para determinar su estado de salud general.

¿Dónde será destinada la monita?

El destino final del ejemplar dependerá de los resultados laboratoriales. Si los médicos consideran que puede recuperar sus instintos, se iniciará un proceso para devolverla a su hábitat natural.

Sin embargo, si la domesticación es total y el animal ya no puede valerse por sí mismo, será derivada a un sitio para recibir cuidados permanentes.

Las autoridades recordaron que la fauna nativa no debe ser tratada como mascota.