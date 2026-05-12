“Ruta IV”: un cortometraje revive la histórica odisea de llegar a Pilar por los caminos de arena y de barro del Ñeembucú

La obra, dirigida y producida por la realizadora pilarense Alejandra Acosta Fabio, reconstruye lo que significaba recorrer los cerca de 150 kilómetros de camino de tierra que unían San Ignacio, Misiones, con Pilar, mucho antes de la pavimentación de la actual ruta..

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Para generaciones enteras de ñeembuqueños, aquella vía representaba la única entrada y salida terrestre de la capital departamental, Pilar.

El material recoge testimonios cargados de nostalgia y emoción de antiguos choferes de transporte y viajeros que durante décadas enfrentaron las dificultades del trayecto.

Muchos de ellos hoy están jubilados, pero conservan intactos los recuerdos de las largas travesías atravesando bancos de arena, esteros y caminos prácticamente intransitables durante las lluvias.

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“Era una aventura constante. Había penas, alegrías y mucha incertidumbre cada vez que se viajaba”, relató Alejandra Acosta al referirse a las historias recogidas durante la investigación.

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La documentalista explicó que para dar sustento histórico al cortometraje recurrió al Archivo Nacional, donde logró acceder a resoluciones de la Cámara de Diputados relacionadas con la denominación de la ruta y otros documentos históricos vinculados al antiguo trazado vial.

Además, una parte fundamental de la producción se nutrió del archivo personal de su padre, el reconocido docente, periodista e investigador Mauricio Acosta, quien durante años reunió una importante colección de fotografías y documentos históricos del Ñeembucú.

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Ese material permitió ilustrar visualmente cómo eran los viajes y las condiciones de los caminos en décadas pasadas.

El documental revive las dificultades que enfrentaban los viajeros en sectores críticos como San Lorenzo, Estero Cambá y Garros Cué, puntos que durante las épocas de lluvia quedaban prácticamente clausurados por el barro y las inundaciones, aislando por días e incluso semanas a comunidades enteras.

Más allá del aspecto vial, el cortometraje busca rescatar una parte de la identidad cultural y social del Ñeembucú, recordando una época en la que viajar a Pilar requería paciencia, resistencia y hasta resignación ante las inclemencias del tiempo.

La producción audiovisual cuenta con el montaje de Camila Acosta, cámaras de Facundo Insfrán y guión y producción general de Alejandra Acosta.

La exhibición del cortometraje se realizará este miércoles 13 de mayo a las 20:00 en el local de Kitu, ubicado sobre las calles Mazzei y Mello, en la ciudad de Pilar.