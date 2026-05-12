Salud convoca a niños para dosis adicional contra el sarampión y recuerda plazo

El Ministerio de Salud insta a padres de niños de 1 a 5 años a aplicar una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión, sin importar si tienen el esquema completo.
La campaña nacional estará vigente hasta el 29 de mayo de 2026 y los centros habilitados pueden consultarse en el portal oficial del Porgrama Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Algunos de estos centros son los hospitales regionales, nacionales y las Unidades de Salud Familiar.
Las autoridades sanitarias insisten en que esta población debe recibir una dosis adicional de la vacuna SPR, sin importar si ya han iniciado o incluso completado su esquema regular de vacunación anteriormente.
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Brote de sarampión
Esta campaña busca proteger a 496.293 niños de entre 1 y 5 años, quienes deberán recibir una dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR). Esta vacuna protege contra sarampión, paperas y rubeola.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte.
Aunque Paraguay ha logrado sostener la eliminación del virus, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de casos en la región obliga a reforzar la inmunización de la población infantil.
Desde el inicio del brote de sarampión registrado en Paraguay el año pasado, ahora van 32 semanas sin confirmarse nuevos casos en nuestro país.