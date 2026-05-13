Asistentes fiscales de Villarrica se movilizan y advierten con endurecer medidas por incumplimiento salarial

Asistentes fiscales de Villarrica se sumaron este miércoles a la movilización nacional impulsada por el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay (SIASFIMIPP) y realizaron una manifestación pacífica frente a la sede regional del Ministerio Público, además de un paro parcial de actividades como primera medida de fuerza.

Los funcionarios reclaman el incumplimiento de la Ley N.º 7511/2025, promulgada el año pasado, que modifica disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y establece que los asistentes fiscales deben percibir un salario equivalente al 60% del sueldo básico mensual de un agente fiscal.

La protesta en la capital guaireña formó parte de una movilización simultánea desarrollada en varios puntos del país, donde los asistentes fiscales se declararon en desacuerdo ante la falta de aplicación efectiva de los reajustes salariales previstos en la normativa.

Según explicaron los manifestantes, el Congreso Nacional aprobó la ley en 2025 y estableció que el incremento salarial debía implementarse de manera gradual en cuatro cuotas anuales. Sin embargo, denunciaron que ya vencieron dos de esas etapas de ajuste sin que los incrementos lleguen efectivamente a los trabajadores.

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El delegado del Sindicato de Asistentes Fiscales del Paraguay en Villarrica, Fredy González, señaló que el reclamo busca únicamente el cumplimiento de una ley ya vigente. “El Congreso aprobó y se promulgó la ley, solamente falta el cumplimiento”, expresó durante la movilización realizada frente al edificio del Ministerio Público.

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Según datos, actualmente los asistentes fiscales perciben salarios de aproximadamente G. 7.025.477 mensuales, pese a que la ley establece una equiparación porcentual progresiva con relación al sueldo de los agentes fiscales.

Según datos manejados por el gremio, la deuda acumulada por parte del Estado rondaría los G. 16.000 millones y afectaría a cerca de 1.780 asistentes fiscales en todo el país. Los manifestantes también cuestionaron la reciente ampliación presupuestaria aprobada por el Senado únicamente para agentes fiscales y fiscales adjuntos, dejando fuera a los asistentes fiscales.

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Asimismo, indicaron que hace aproximadamente 15 años el salario de los asistentes fiscales permanece prácticamente congelado, pese al aumento sostenido del costo de vida y la inflación. “El combustible sube prácticamente cada mes y todo se encareció, mientras nuestro salario sigue igual”, cuestionó.

González también comparó la situación de los asistentes fiscales con la de los actuarios judiciales del Poder Judicial, quienes —según afirmó— ya habrían logrado beneficios similares mediante procesos de equiparación salarial.

En Villarrica, los asistentes fiscales realizaron inicialmente un paro de dos horas, aunque advirtieron que las protestas podrían endurecerse si no reciben respuestas concretas por parte de las autoridades.