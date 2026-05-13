Asunción: ¿Pasará el recolector de basura este 14 y 15 de mayo?

En medio de la preocupación ciudadana por la regularidad del servicio de recoleción de basura, la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección de Servicios Urbanos, aseguró que el operativo de limpieza no se detendrá durante los feriados.

Lea más: Buses operarán durante los festejos patrios y el Día de la Madre, dice MOPC

Para este jueves 14 de mayo, fecha en que se conmemoran los 215 años de la Independencia Nacional, la recolección de basura domiciliaria se realizará de manera completamente normal.

¿Qué pasará el viernes 15 de mayo?

Si bien la institución aún no emitió un detalla de trabajo para el viernes 15 de mayo (Día de la Madre), se prevé que se mantenga la operatividad en las rutas habituales. Al tratarse de una fecha de alto consumo y encuentros familiares, la prioridad será garantizar que los residuos no permanezcan en la vía pública más tiempo del debido.

Lea más: Salud y Fiestas Patrias: ¿Cómo funcionará la red hospitalaria este 14 y 15 de mayo?

Para que el sistema funcione, Servicios Urbanos recomienda no sacar la basura antes de tiempo, sino sacar las bolsas únicamente en el horario en que el camión suele pasar por su zona.

Piden además el uso de envoltorios de buena calidad para evitar que los desechos se dispersen, ya sea por la acción de animales o por el manipuleo de las cuadrillas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para aquellos ciudadanos que detecten demoras o quieran realizar consultas puntuales, la Dirección de Servicios Urbanos mantiene activa su línea de atención vía WhatsApp. Los reclamos pueden enviarse al número (0985) 85-31-44, adjuntando la ubicación o fotos del inconveniente para una respuesta más rápida.