Salud y Fiestas Patrias: ¿Cómo funcionará la red hospitalaria este 14 y 15 de mayo?

En el marco de las celebraciones por el 215° Aniversario de la Independencia Nacional y el Día de la Madre, el sistema de salud pública y de seguridad social del país ha activado sus protocolos de contingencia. Ante el feriado nacional de este jueves 14 y viernes 15 de mayo, las autoridades sanitarias garantizan que nadie quedará sin asistencia.

El funcionamiento de los centros asistenciales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Instituto de Previsión Social (IPS) y Hospital de Clínicas, se regirá bajo el sistema de guardias, priorizando la atención crítica sobre la administrativa y de consultorios programados.

Atención en el Hospital de Clínicas

Siguiendo el calendario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Hospital de Clínicas afirmó que mantendrá operativos los servicios que no pueden ser interrumpidos.

Servicios activos: Urgencias (adultos y pediátricos), Terapias Intensivas, salas de internados y unidades de apoyo asistencial.

Consultorios: No habrá atención en consultorios externos ni áreas administrativas.

IPS bajo sistema de guardias

Los servicios del Instituto de Previón Social, estarán operando con su logística habitual de días festivos, anunciaron las autoridades del seguro social.

Personal de guardia: Médicos y enfermeros de guardia, junto con el personal “franquero”, cubrirán las urgencias en toda la red nacional.

Áreas de apoyo: Laboratorios de urgencia y servicios de imágenes críticos se mantendrán operativos.

Hospitales públicos del Ministerio de Salud

Los hospitales regionales, distritales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud, también estarán operando bajo el sistema de guardia. Los servicios atenderán 24 horas para responder a cualquier eventualidad durante el fin de semana largo.

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Durante los días festivos, no habrá atención en consultorios externos y las cirugías realizadas serán solo de urgencias.

Evite las zonas de desfiles y calles bloqueadas

Si usted o un familiar presenta una urgencia médica durante el jueves 14 de mayo, se recomienda evitar el microcentro de Asunción. El despliegue de los desfiles estudiantiles y militares generará una alta congestión peatonal y bloqueos viales que podrían retrasar el traslado de ambulancias o vehículos particulares. Es esencial utilizar vías alternativas.

Debido a los actos oficiales, las siguientes arterias permanecerán bloqueadas al tránsito vehicular:

Avda. Costanera de Asunción , desde General Santos hasta Colón.

Calles Estrella y Palma en toda su extensión.

Calles Chile, Alberdi, 14 de Mayo y 15 de Agosto, en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía y el Panteón de los Héroes .

Inmediaciones de la Plaza de Armas y el Congreso Nacional.

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Se insta a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y, ante cuadros de salud que no revistan gravedad, aguardar a la reapertura de consultorios para evitar saturar las guardias de emergencia.