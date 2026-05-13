Buses operarán durante los festejos patrios y el Día de la Madre, dice MOPC

Ante las actividades previstas por los 215 años de la Independencia Nacional y el Día de la Madre, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el sistema de transporte público en el área metropolitana funcionará con normalidad.

Según informaron, buscan asegurar que la ciudadanía cuente con opciones seguras y previsibles para asistir a los desfiles, ferias y encuentros familiares programados para este jueves y viernes.

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Para quienes se desplacen entre Asunción y las ciudades vecinas, las líneas de buses eléctricos E1, E2 y E3 se presentan como una opción moderna y cómoda. Estas unidades parten desde las Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción y conectan con San Lorenzo y Luque.

Por otro lado, para aquellos que participen de las actividades nocturnas o conciertos en el centro capitalino, la Red Búho estará operativa. A partir de las 22:00, las líneas B1, B2, B3 y B4 saldrán desde la calle Colón para trasladar a los usuarios hacia Limpio, Ñemby, Luque y San Lorenzo.

Ahorro mediante el sistema de transbordos

Los usuarios pueden combinar dos líneas de transporte pagando un solo pasaje, siempre que el cambio de bus se realice dentro de un tiempo de 120 minutos.

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Entre las empresas que ofrecen este beneficio se encuentran: